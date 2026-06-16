Oficial: Suspenden Clases en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026, ¿Qué Días Serán?
El DOF detalló las cancelaciones y el home office en las dos ciudades que son sede de la competencia internacional de la FIFA
Foto: Cuartoscuro
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¡Atención CDMX y Guadalajara! Suspensión de clases y home office por el Mundial 2026. Descubre qué días serán y cómo afectará a tu ciudad.
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PorRedacción N+
La suspensión de clases en CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026 es un hecho, así lo confirmaron autoridades en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En el documento emitido por el Gobierno Federal se establece la suspensión de actividades en las escuelas y el teletrabajo en las ciudades mencionadas.
"Con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público", señala el DOF.
¿Qué días se suspenden clases en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026?
Según el decreto, los centros de trabajo y escuelas públicas y privadas (también aplica en escuelas dependientes de la SEP) no tendrán jornadas normales debido a las actividades deportivas internacionales.
Por está razón, los siguientes días se suspenden clases y las dependencias del gobierno que habilitarán home office en CDMX y Guadalajara:
Miércoles 17 de junio
Salida de la jornada laboral presencial de centros de trabajo a las 15:00 horas
Suspensión de clases de turno vespertino en escuelas
Jueves 18 de junio (solo Guadalajara)
Trabajo en home office para instituciones públicas
Sin clases en todas las escuelas de educación básica
Miércoles 24 de junio (solo CDMX)
Trabajo vía remota
Sin clases en escuelas
Asimismo, en el Decreto publicado hoy en el DOF, donde se hace un llamado a las empresas privadas, cuyas funciones no sean esenciales, a sumarse al trabajo en la modalidad remota con la finalidad de facilitar la movilidad urbana.
¿Quiénes juegan los días que suspenden clases en CDMX y Guadalajara?
La fiesta futbolera no ha parado desde la inauguración el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica se enfrentaron en un emocionante partido, en el que la Selección anfitriona obtuvo el triunfo.
Los siguientes encuentros han provocado que miles de personas no pierdan detalle de lo que ocurre en el Mundial 2026 y llenen las calles de festejos.
Ahora bien, los días en los que se suspenden clases en CDMX y Guadalajara, se llevarán a cabo los siguientes partidos: