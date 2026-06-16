Oficial: Suspenden Clases en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026, ¿Qué Días Serán?

El DOF detalló las cancelaciones y el home office en las dos ciudades que son sede de la competencia internacional de la FIFA

En el DOF se publicó el decreto en el que se oficializa la suspensión de clases por Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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¡Atención CDMX y Guadalajara! Suspensión de clases y home office por el Mundial 2026. Descubre qué días serán y cómo afectará a tu ciudad.

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