Oficial: Suspenden Clases en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026, ¿Qué Días Serán?

La suspensión de clases en CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026 es un hecho, así lo confirmaron autoridades en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento emitido por el Gobierno Federal se establece la suspensión de actividades en las escuelas y el teletrabajo en las ciudades mencionadas.

"Con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público", señala el DOF.

¿Qué días se suspenden clases en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026?

Según el decreto, los centros de trabajo y escuelas públicas y privadas (también aplica en escuelas dependientes de la SEP) no tendrán jornadas normales debido a las actividades deportivas internacionales.

Por está razón, los siguientes días se suspenden clases y las dependencias del gobierno que habilitarán home office en CDMX y Guadalajara:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Publican Decreto por Inauguración del Mundial 2026 en CDMX; ¿Qué Dice?

Miércoles 17 de junio

Salida de la jornada laboral presencial de centros de trabajo a las 15:00 horas

Suspensión de clases de turno vespertino en escuelas

Jueves 18 de junio (solo Guadalajara)

Trabajo en home office para instituciones públicas

Sin clases en todas las escuelas de educación básica

Miércoles 24 de junio (solo CDMX)

Trabajo vía remota

Sin clases en escuelas

Asimismo, en el Decreto publicado hoy en el DOF, donde se hace un llamado a las empresas privadas, cuyas funciones no sean esenciales, a sumarse al trabajo en la modalidad remota con la finalidad de facilitar la movilidad urbana.

¿Quiénes juegan los días que suspenden clases en CDMX y Guadalajara?

La fiesta futbolera no ha parado desde la inauguración el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica se enfrentaron en un emocionante partido, en el que la Selección anfitriona obtuvo el triunfo.

Los siguientes encuentros han provocado que miles de personas no pierdan detalle de lo que ocurre en el Mundial 2026 y llenen las calles de festejos.

Ahora bien, los días en los que se suspenden clases en CDMX y Guadalajara, se llevarán a cabo los siguientes partidos:

17 de junio - Sede Mundialista en CDMX

Uzbekistán VS Colombia (20:00 horas)

18 de junio - Sede Mundialista en Guadalajara

México VS Corea del Sur (19:00 horas)

24 de junio - Sede Mundialista en CDMX

Chequia VS México (19:00 horas)

EPP