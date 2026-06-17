¿Sheinbaum Enviará Iniciativa para Restringir Redes Sociales a Niños en Escuelas? Esto Dijo

La presidenta de México hace énfasis en la ansiedad que generan las redes sociales y el uso excesivo de las pantallas en las infancias y adolescencias

Dos adolescentes usan sus teléfonos luego de la prohibición de redes sociales para menores en Australia. Foto: Reuters | ArchivoDos adolescentes usan sus teléfonos luego de la prohibición de redes sociales para menores en Australia. Foto: Reuters | Archivo

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Claudia Sheinbaum cuestiona el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil. ¿Es hora de regular su uso en las escuelas?

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