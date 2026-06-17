¿Sheinbaum Enviará Iniciativa para Restringir Redes Sociales a Niños en Escuelas? Esto Dijo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó sobre la ansiedad que generan las redes sociales y el exceso del uso de la pantalla, principalmente en las infancias y juventudes, por lo que este miércoles 17 de junio de 2026 aclaró si enviará una ley en la materia.

Durante su conferencia de prensa mañanera, informó que su gobierno está analizando el tema del uso de la pantalla en menores de edad.

“México tiene un altísimo número de horas que ven las niñas, los niños y los jóvenes en la pantalla, y tiene consecuencias en su salud y en la socialización. Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a la pantalla. Incluso en muchos lugares del mundo lo catalogan como una adicción”, expuso.

¿Enviará ley para restringir redes sociales?

En este panorama, se le cuestionó a la mandataria sobre la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido.

Sheinbaum respondió que ella no quisiera enviar la ley y que se vote, sino más bien se pronunció por abrir la discusión en diversas esferas sociales, como la comunidad escolar.

“Yo no quisiera enviar la ley y que se votara; es necesario que se discuta y que en las escuelas y en todos lados se hable de este tema: cuántas horas tu hijo ve la pantalla”, dijo.

La mandataria habló sobre la necesidad de regresar a los juegos tradicionales que generan una convivencia distinta en las escuelas, y mencionó el resorte, la matatena, las canicas, el avión, la cuerda, el juego memoria y el aro.

Y es que insistió que este tema de la pantalla y las redes sociales genera mucha ansiedad, incluso por la aprobación o número de likes que genera una publicación.

“Toda esa realidad virtual que te genera problemas. Este mensaje es para las mamás y los papás, para las maestras y los maestros, y que decidamos juntos qué es lo mejor para nuestros niños y niñas”, puntualizó.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, en una encuesta reciente, padres y madres de familia dijeron estar de acuerdo en que no se usen los celulares en las escuelas, al menos en las primarias.

En varios países del mundo se ha regulado el tema; el primero fue Australia y el han seguido España y Reino Unido.

SPB