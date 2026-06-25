¿Cómo Va Quedando la Tabla del Mundial 2026? Clasificados y Eliminados al 24 de Junio

Hoy inició la tercera jornada de la Fase de Grupos, y hay selecciones que ya han obtenido su clasificación a la siguiente ronda; aquí puedes ver cómo va el puntaje

Mateo Chávez mete gol en Partido de México vs ChequiaEl Gol de Mateo Chávez abrió el marcador del Partido México vs Chequia, cuyo marcador final fue 3-0, y le dio a México 9 puntos de la Fase de Grupos. Foto: Reuters.

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