¿Cómo Va Quedando la Tabla del Mundial 2026? Clasificados y Eliminados al 24 de Junio

Hoy inició la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 rumbo a la final que definirá al país campeón. Y para que sepas quiénes ya están clasificados a los Dieciseisavos, en N+ te decimos cómo va la Tabla de Posiciones de la Copa del Mundo.

Ésta es la etapa decisiva en la que se definen los lideratos de los 12 Grupos, así como los pases directos y mejores terceros lugares del torneo. En una nota previa te compartimos qué selecciones ya clasificaron a los Dieciseisavos de Final.

Dado que aún no se definen los cruces finales, en N+ hicimos un ejercicio que arrojó alrededor de 500 combinaciones para los posibles partidos de Dieciseisavos.

Recuerda que en 2026 cambió el formato del Mundial al permitir la participación de 48 selecciones del Mundo.

¿Cómo va la Tabla del Mundial 2026? Países Clasificados y Eliminados

Según el resultado y número de goles que han logrado las selecciones en los partidos que han disputado hasta ahora, son los puntos que obtienen para calificar a los Dieciseisavos de Final.

Además, ocho terceros lugares pasarán a la siguiente ronda.

A continuación hallarás los clasificados, eliminados y aquellas selecciones que ya no dependen de su desempeño sino del resultado de otros partidos. Esta última categoría tiene que ver con el marcador final de otros partidos, que afecta directamente a selecciones específicas.

GRUPO A.

México - Clasificado con 9 puntos.

República de Corea - 3 puntos.

Chequia - Eliminada.

Sudáfrica - Clasificada con 4 puntos.

GRUPO B.

Suiza - Clasificado con 7 puntos.

Canadá - Clasificado con 4 puntos.

Bosnia y Herzegovina - Clasificada con 4 puntos.

Catar - Eliminado.

Este grupo en específico ya habría clasificado al primer tercer lugar del torneo.

GRUPO C.

Brasil - Clasificado con 7 puntos.

Marruecos - Clasificado con 4 puntos.

Escocia - 3 puntos.

Haití - Eliminada.

GRUPO D.

Estados Unidos - Clasificado con 6 puntos.

Australia - 3 puntos.

Paraguay - 3 puntos.

Turquía - 3 puntos.

GRUPO E.

Alemania - Clasificado con 6 puntos.

Costa de Marfil - 3 puntos.

Ecuador - 1 punto.

Curazao - 1 punto.

GRUPO F.

Países Bajos - 4 puntos.

Japón - 4 puntos.

Suecia - 3 puntos.

Túnez - Eliminado.

GRUPO G.

Egipto - 4 puntos.

RI de Irán - 2 puntos.

Bélgica - 2 puntos.

Nueva Zelanda - 1 punto.

GRUPO H.

España - 4 puntos.

Uruguay - 2 puntos.

Cabo Verde - 2 puntos.

Arabia Saudí - 1 punto.

GRUPO I.

Francia - Clasificado con 6 Puntos.

Noruega - Clasificado con 6 puntos.

Senegal - 0 puntos.

Irak - 0 puntos.

GRUPO J.

Argentina - Clasificado con 6 Puntos.

Austria - 3 puntos.

Argelia - 3 puntos.

Jordania Eliminado.

GRUPO K.

Colombia - Clasificado con 6 puntos.

Portugal - 4 puntos.

RD Congo - 4 puntos.

Uzbekistán - 0 puntos.

GRUPO L.

Inglaterra - 4 puntos.

Ghana - 4 puntos.

Croacia - 3 puntos.

Panamá - Eliminada.

Respecto a las selecciones que aún no han clasificado ni han sido eliminadas, dependen del resultado que obtengan y en el que sumen puntos. O bien del resultado que obtengan los países compañeros de su grupo.

Recuerda que por cada victoria se suman 3 puntos y por cada empate 1 punto.

¿Quiénes ya quedaron fuera del Mundial 2026?

Si bien aún continúa la Tercera Jornada de la Fase de Grupos, ya hay algunas selecciones que han sido eliminadas de la justa mundialista.

Hasta este miércoles 24 de junio hay seis selecciones que ya han quedado eliminadas:

Catar del Grupo B con 1 punto.

Haití del Grupo C con 0 puntos.

Turquía del Grupo D con 0 puntos.

Túnez del Grupo F con 0 puntos.

Jordania del Grupo J con 0 puntos.

Panamá del Grupo L con 0 puntos.

Chequia del Grupo A con 1 punto.

SARR