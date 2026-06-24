Pronóstico para Dieciseisavos en Mundial 2026: Hay Casi 500 Combinaciones de Posibles Partidos

Un complejo reglamento inédito de FIFA ofrece casi 500 combinaciones posibles para los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

Selección Mexicana durante su primer partido del Mundial 2026Raúl Jiménez anotó el segundo gol, en el partido México vs Sudáfrica. Foto: Cuartoscuro

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¡Inédito Mundial 2026! Con 48 equipos, hay casi 500 combinaciones para dieciseisavos. ¿Quién avanzará? Descubre cómo este nuevo formato cambia el juego.

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