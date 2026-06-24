Mapa con las 18 Pantallas en CDMX para México vs Chequia: Lista de Puntos Donde Ver el Partido

Consulta aquí el mapa con los puntos con pantallas para ver el partido México vs Chequia en la CDMX hoy, 24 de junio de 2026

Aficionados en el Ángel de la IndependenciaAficionados en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro
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