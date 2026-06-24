Mapa con las 18 Pantallas en CDMX para México vs Chequia: Lista de Puntos Donde Ver el Partido

Este miércoles, 24 de junio de 2026, es el partido México vs Chequia en el estadio sede CDMX. Te presentamos la lista de los puntos donde ver el encuentro del Mundial 2026.

Y es que hoy la Selección Mexicana juega hoy su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX, por lo que ya se siente el ambiente festivo.

Recuerda que si piensas festejar, hay Ley Seca de las 15:00 horas del hoy 24 de junio a las 07:00 horas de mañana 25 de junio, por lo que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Además, si viajas en transporte público, las Líneas 1, 2 y 3 del Metro extenderán su horario de servicio una hora más, por lo que cerrarán a las 1 de la mañana por el partido, ya que se prevé el festejo de miles de aficionados, gane o pierda la selección en el encuentro de hoy.

Lista de puntos donde ver el partido México vs Chequia

Para que todas y todos podamos disfrutar del partido México vs Chequia, las autoridades de la CDMX ampliaron el número de espacios para disfrutar de manera gratuita del tercer partido de México durante el Mundial 2026:

18 puntos a lo largo de Reforma.

9 pantallas en inmediaciones del Zócalo.

3 pantallas en Avenida Juárez

3 grandes escenarios con pantalla en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y Monumento a la Revolución.

18 festivales futboleros en todas las alcaldías.

Ubicación de pantallas:

La Diana Cazadora. La Diana Cazadora-Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia pte. Ángel de la Independencia sur. Ángel de la Independencia nte. Ángel de la Independencia ote. Ahuehuete pte. Ahuehuete ote. Ahuehuete-Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pte. Cuauhtémoc ote. Cuauhtémoc-Amajac. Cuauhtémoc-Amajac. Amajac-Bucareli. Amajac-Bucareli. Bucareli. Avenida de la República.

Checa el mapa de la imagen, ubica los 18 puntos con pantallas gratuitas, elige el más cercano a tí y vive la fiesta del futbol en un ambiente espectacular. ✨📺⚽#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/lefhaV4x4k — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

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Con información de N+