“Toda la Suerte y Buena Vibra”: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección por México vs Chequia

Hoy, México juega su tercer partido de la fase de grupos vs Chequia, en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 24 de junio 2026.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 24 de junio 2026. Foto: Presidencia

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La Selección Mexicana busca cerrar la fase de grupos invicta ante Chequia. Claudia Sheinbaum envía su apoyo. ¿Te lo vas a perder? Sigue el LIVEBLOG de N+ para más detalles.

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