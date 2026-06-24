“Toda la Suerte y Buena Vibra”: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección por México vs Chequia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de aliento a la Selección Nacional por el partido México vs Chequia de hoy, 24 de junio de 2026, en el estadio sede Ciudad de México.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria deseó buena suerte y envió la mejor vibra a la Selección Nacional, para el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

“Estamos contentos porque ha ganado la Selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra, de todo el pueblo de México a la Selección”, afirmó Sheinbaum Pardo.

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México proyecta alegría al mundo

La mandataria destacó que México ha proyectado al mundo entero alegría, felicidad y emoción, por los festejos del Mundial 2026.

“Lo que se muestra es cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera, y estamos contentos”, subrayó la presidenta Sheinbaum.

¿Cómo llega México vs Chequia?

México llega a su tercer partido vs Chequia como líder del Grupo A y con la clasificación asegurada para los dieciseisavos de final, con un cuarto partido en la mano.

Cabe destacar que México llega invicto al tercer partido, luego de ganar sus dos primeros partidos: Ganó a Sudáfrica en el partido inaugural, 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y triunfó ante Corea del Sur, 1-0, con una anotación de Luis Romo.

Ahora, México buscará sumar 3 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A, para pasar a la siguiente fase como súper líder, con 9 puntos en total.

Para el partido de México vs Chequia, el Fan Festival está listo para recibir a miles de personas en el Zócalo CDMX; ademas, el Gobierno de Ciudad de México (CDMX) instaló varias pantallas gigantes en 48 puntos estratégicos de la capital del país, para que los aficionados disfruten gratis del encuentro.

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Tabla de posiciones del Grupo A

México: 6 puntos. Corea del Sur: 3 puntos. Chequia: 1 punto. Sudáfrica: 1 punto.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT