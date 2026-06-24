¿Cómo Está el Fan Festival en el Zócalo CDMX Hoy? Así Va Llegada de Fans por México vs Chequia

La fiesta futbolera está en su máxima expresión ya que hoy, 24 de junio de 2026, juega México vs Chequia en el estadio sede CDMX. Te decimos cómo está el Fan Festival en el Zócalo capitalino por el partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Cabe destacar que la Selección Mexicana juega hoy su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, México vs Chequia, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

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¿Cómo está el fan festival en el Zócalo CDMX hoy?

Desde la madrugada, los aficionados ya hacían fila para el ingreso al Fan Festival en el Zócalo de la CDMX, ya que el cupo es para 55 mil personas.

Con una hora de anticipación, después de las 10 de la mañana fue abierto el acceso principal del Fan Festival, por lo que el Zócalo de la CDMX se viste de verde. Al ingreso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza una verificación a los aficionados para evitar el ingreso de objetos prohibidos y para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

En ese sentido, autoridades capitalinas informaron que desde la apertura de las puertas del Fan Festival en el Zócalo capitalino, personal realiza labores de supervisión en los filtros de acceso y zonas aledañas; alrededor de las 12:00 horas, personal operativo decomisó diversas latas de cerveza que se encontraban en una cubeta y que pretendían ser comercializadas entre los asistentes y aficionados del evento deportivo.

Para que nadie se pierda de esta fiesta futbolera, hoy se ampliará el número de espacios para disfrutar del tercer partido de México durante el Mundial 2026, por lo que habrá 48 puntos en toda la ciudad para disfrutar gratuitamente el Mundial:

18 puntos a lo largo de Reforma.

9 pantallas en inmediaciones del Zócalo.

3 pantallas en la Alameda.

3 grandes escenarios con pantalla en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y Monumento a la Revolución.

18 festivales futboleros en todas las alcaldías.

Toma en consideración que hay Ley Seca de las 15:00 horas del hoy 24 de junio a las 07:00 horas de mañana 25 de junio, por lo que queda prohibida la venta de alcohol en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Con información de N+