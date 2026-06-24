¿Cómo Está el Fan Festival en el Zócalo CDMX Hoy? Así Va Llegada de Fans por México vs Chequia

Te decimos cómo está el Fan Festival en el Zócalo de CDMX por el partido México vs Chequia

Fila para el Fan Festival en el Zócalo CDMXFila para el Fan Festival en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡El Zócalo CDMX vibra con el Fan Festival! Hoy, México vs Chequia en el Mundial 2026. Descubre cómo se vive esta fiesta futbolera con 48 puntos para disfrutar el partido en toda la ciudad.

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