¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy 24 de Junio 2026

Este miércoles, 24 de junio de 2026, es el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, por lo que miles de aficionados acudirán a festivales futboleros o al estadio a ver el encuentro. Te decimos si hay estaciones del Metro de la CDMX cerradas hoy.

Cabe destacar que la Selección Mexicana juega hoy su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, México vs Chequia, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

Así está el servicio del Metro CDMX hoy

Este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a lluvias en distintos puntos de la Ciudad, hay marcha de seguridad en:

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita.

Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

La medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Se pide a los usuarios tomar precauciones.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/uW8V7GHYQz — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

Además, hoy las Líneas 1, 2 y 3 del Metro extenderán su horario de servicio una hora más, por lo que cerrarán a las 1 de la mañana por el partido, ya que se prevé el festejo de miles de aficionados, gane o pierda la selección en el encuentro.

Las últimas corridas de los trenes saldrán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas. Se recomienda a las y los usuarios programar sus viajes.

#MetroAlMomento: Recuerda que este miércoles, el Metro extenderá su horario de servicio hasta la 01:00 de la mañana en las Líneas 1, 2 y 3, en apoyo a las y los aficionados que asistirán al partido de fútbol en el Estadio Ciudad de México, así como a quienes se dirigirán al Ángel… pic.twitter.com/2d3tntyLYX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

Cabe destacar que, a pesar del resultado del tercer partido de México, la Selección Mexicana es líder del Grupo A y ya clasificó para la fase eliminatoria, al contar hasta ahora, con 6 puntos y 3 goles.

Con información de N+