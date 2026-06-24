¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy 24 de Junio 2026

Te decimos si hay estaciones cerradas del Metro de la CDMX hoy, 24 de Junio de 2026, para que tomes precauciones

Usuarios del Metro en la Línea 2Usuarios del Metro en la Línea 2. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy? Descubre cómo las lluvias afectan el servicio y los cambios por el partido México vs Chequia. ¡Toma precauciones!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+