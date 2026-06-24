¿Cómo le Ha Ido a México en Otros Partidos Vs Chequia?

La Selección Mexicana ya está clasificada a Dieciseisavos del Mundial 2026 y buscará lograr por primera vez un paso perfecto en la máxima justa internacional de la FIFA

México Vs ChequiaLa primera victoria de México en un mundial ocurrió en Chile 1962, donde derrotó a la antes Checoslovaquia 3 a 1. Foto: Reuters.

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