¿Cómo le Ha Ido a México en Otros Partidos Vs Chequia?

La Selección Mexicana ya está clasificada a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 y aunque su actuación está lejos de convencer, esta noche buscará derrotar a Chequia para sumar sus primeros nueve puntos en una fase de grupos de la máxima justa internacional de la FIFA. En N+ te contamos cuál es el historial entre ambos equipos.

El Tricolor vuelve este miércoles al mítico coloso de Santa Úrsula al sur de la Ciudad de México para cerrar la primera instancia de la edición como equipo coanfitrión.

Es un partido de trámite, aunque los de casa llega con la intención de lograr por primera vez un paso perfecto en los 19 mundiales en que han participado, incluida la de 2026.

"Tenemos que ganar el partido", dijo el mediocampista Erik Lira.

"No hay mejor emoción que ganar los nueve puntos y llegar a la siguiente fase con confianza", apuntó.

México se impuso por 2-0 en el debut ante Sudáfrica con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; y luego venció a Corea del Sur en la segunda fecha por un error garrafal del portero rival que aprovechó Luis Romo.

Su futbol no convenció, aunque poco importó a los cientos de miles de hinchas mexicanos que salieron a las calles a celebrar ambas victorias.

El historial de ambas selecciones

México y Chequia, antes Checoslovaquia, se han enfrentado solamente tres veces en toda su historia. La de este miércoles será la cuarta ocasión.

De los partidos previos, Chequia ganó dos y México uno, sin empates hasta ahora. Sin embargo, solo se han visto las caras en una Copa del Mundo.

Los enfrentamientos previos:

1961 – Amistoso

México 1-2 Chequia

Se jugó en Ostrava, en la República Checa. Fue parte de una gira europea del equipo mexicano dirigido por Ignacio Trelles. México cayó en ese partido.

1962 – Copa Mundial de Chile

México 3-1 Chequia

Este es el partido más importante del historial. Se disputó en la última jornada de la fase de grupos. Goles de México: Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández (de penal). Gol de Chequia: Václav Mašek.

Fue la primera victoria de México en la historia de los Mundiales. Además, Chequia terminó como subcampeona del mundo tras perder la final contra Brasil.

2000 – Copa Año Nuevo Lunar en Hong Kong

México 1-2 Chequia

Partido jugado el 8 de febrero de 2000 en China. Aunque no era un torneo oficial, pues se trataba de un evento de exhibición para celebrar el Año Nuevo Chino, México perdió nuevamente. Miguel Zepeda anotó el gol mexicano de penal.

¿Ochoa o Rangel?

Con el liderato del Grupo A y el boleto a dieciseisavos asegurados, en el entorno del Tri se especula sobre posibles cambios en el once titular para enfrentar a Chequia, especialmente en el arco.

En los días previos, el gran debate ha sido sobre si el entrenador Javier Aguirre debe respetarle el puesto a Raúl Rangel o debe alinear a Guillermo Ochoa para que se despida de la selección mexicana jugando su sexto Mundial.

Entre las voces que piden este homenaje para Ochoa está la de Oscar "El Conejo" Pérez, exportero mundialista en 2002 y 2010: "Tenerlo en la cancha, aunque sea unos minutos, sería un gesto simbólico que reconocería todo lo que ha hecho por la selección".

"Un Mundial no es el lugar para hacer diplomacia", dijo en contraste el analista argentino Jorge Valdano.

La controversia se tornó más candente debido a que FIFA no le concedió a Ochoa el "Legacy Patch", un parche para el uniforme que se otorga a los futbolistas que han jugado cinco o más Mundiales. La razón es que el arquero mexicano de 40 años fue suplente y no tuvo minutos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Otros datos entre los dos países

La principal avenida de Polanco conmemora a Tomáš Masaryk , primer presidente de la entonces Checoslovaquia.

En solidaridad tras la masacre del pueblo de Lídice de 1942 perpetrada por los nazis, San Jerónimo Aculco renombró su sección norte como San Jerónimo Lídice.

Al cumplirse sesenta años de aquel trágico suceso, se inauguró la Plaza Lídice con el mural Campo de luz y muerte, de Ariosto Otero Reyes.

Con motivo de las Olimpiadas de 1968, el gobierno de aquel país obsequió la escultura de Las tres gracias, de Miloslav Chlupáč, colocada en la Ruta de la Amistad.

Con información de Cultura UNAM

ASJ