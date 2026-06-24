¿Qué Pasa si México Pierde Vs Chequia en su Tercer Juego del Mundial 2026?

México se enfrentará este miércoles 24 de junio a Chequia en su tercer juego de la fase de grupos del Mundial 2026 y buscará sumar tres puntos más para concretar una actuación histórica en la máxima justa internacional de la FIFA.

Los dirigidos por Javier Aguirre llevan dos victorias en dos partidos consecutivos. Se impusieron 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural el 11 de junio y la semana pasada derrotaron a Corea del Sur por la mínima diferencia en Guadalajara.

Ahora, la mesa está puesta para conseguir el tercer triunfo a las 19:00 horas. De lograrlo, la Selección Mexicana sumaría 20 juegos ganados en Copas del Mundo y, por primera vez, acumuluría nueve puntos en las 18 ediciones en que ha participado, incluyendo la de este año, cuya competencia organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El "Vasco" plantea algunos cambios de cara al encuentro contra el equipo eslavo de este miércoles 24 de junio. Con equipo clasificado a la siguiente ronda, el entrenador rotará algunas posiciones para dar más minutos a quienes no han jugado y otorgar descanso a los que ya han disputados los dos cruces previos.

Sin embargo, en medio de toda la emoción por un tercer Mundial en el país, surgen algunas interrogantes: ¿Qué tan complicados serán los checos?, ¿De cuánto será el marcador? ¿el coloso de Santa Úrsula pesará nuevamente?

Más aún: ¿qué pasará si México pierde en casa y con su gente?

Los escenarios del Grupo A

Sin importar el resultado contra Chequia, la Selección Mexicana ya no corre el riesgo de perder el primer lugar del Grupo A. Actualmente, México suma seis puntos, mientras que Corea del Sur tiene tres, y los checos y sudafricanos cuentan con una unidad al haber empatado entre ellos.

Los "bafana bafana", como se les dice a los jugadores de Sudáfrica, y la "Národní tým", como llaman a la selección de Chequia, buscarán acaso una posición como mejor tercer lugar. Los asiáticos quieren asegurar una segunda posición.

Si México pierde, ya no influye tanto en la siguiente ronda. El partido de este miércoles solo le sirve para definir rival en octavos, con mejor o peor cruce según el resultado.

Si gana o empata, mantiene o mejora su diferencia de gol y probablemente enfrente a un tercero más débil. Si el tricolor es derrotado por varios goles, empeora la diferencia de anotaciones y podría verse las caras ante un tercero más fuerte.

En dieciseisavos México se enfrentará a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I, en la Ciudad de México.

Los coreanos pasan como segundos si ganan o empatan. Estarían en riesgo si son derrotados por Sudáfrica, algo que se antoja poco probable, dada la diferencia de planteles.

Mientras los asiáticos no pierdan, Chequia quedaría tercero. Si los europeos derrotan a México, sumarían cuatro puntos y subirían eventualmente a segunda posición si los "bafana bafana" vencen a Corea del Sur por una cantidad considerable de goles.

En tanto, Sudáfrica está al borde de la eliminación. Si el cuadro africano pierde contra los "Guerreros Taegeuk" se quedará con apenas un punto y tendría posibilidades mínimas de avanzar, incluso si logra mantenerse en el tercer lugar del grupo.

La única opción real de los africanos es ganar para llegar a cuatro unidades, aunque ni siquiera así dependerían de sí mismos, ya que también necesitarían que Chequia derrote a México y que los criterios de desempate le resulten favorables debido a su inferior diferencia de goles.

ASJ