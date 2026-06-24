¿Qué Pasa si México Pierde Vs Chequia en su Tercer Juego del Mundial 2026?

México se enfrentará este miércoles a Chequia en su tercer juego de la fase de grupos del Mundial 2026 y buscará sumar tres puntos más, pero pase lo que pase, ya no perderá el liderato del Grupo A

Mundial MéxicoMientras los asiáticos no pierdan, Chequia quedaría tercero. Si los europeos derrotan a México, sumarían cuatro puntos y subirían a segunda posición si los "bafana bafana" vencen a Corea del Sur. Foto: Reuters.

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México busca una actuación histórica en el Mundial 2026 enfrentando a Chequia. Con el liderato del Grupo A asegurado, el resultado definirá su rival en octavos. ¿Cómo afectará una derrota al Tri?

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