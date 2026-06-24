Detienen a Dos y Aseguran Auto Presuntamente Utilizado en Ataque Armado en Santa Catarina, NL

Elementos de seguridad detuvieron a dos personas que viajaban en un vehículo supuestamente utilizado durante un ataque armado que dejó a dos personas heridas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Estos arrestos ocurrieron durante la tarde de este martes 23 de junio, en calles de la colonia Rincón de las Mitras.

Fueron autoridades de la Policía de Santa Catarina quienes notaron la presencia de este vehículo que presentaba una similitud con un auto que había sido usado durante un ataque armado. De inmediato solicitaron al conductor que detuviera la marcha y procedieron a detenerlo junto con un sujeto que lo acompañaba.

Tras esta doble detención, los elementos de seguridad de inmediato acordonaron el área y aseguraron el vehículo para poder comenzar con las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde a este lugar llegaron agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes de inmediato comenzaron a recabar la información necesarias.

Acordonan calles tras aseguramiento de auto

Hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos detenidos, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles sobre este hecho. Los hombres serán trasladados al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Debido a que este vehículo fue asegurado en la vía pública, el cruce de las calles Rincón de la Fama y Kentia quedaron completamente bloqueadas, por lo que autoridades de seguridad pidieron a vecinos tomar rutas alternas mientras se llevan a cabo los trabajos de investigación en este punto de la colonia Rincón de las Mitras.