Detienen a Dos y Aseguran Auto Presuntamente Utilizado en Ataque Armado en Santa Catarina, NL

Elementos de seguridad aseguraron el vehículo, presuntamente untilizado en un ataque armado, en la colonia Rincón de las Mitras

Aseguran autoFoto: N+

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Autoridades de Santa Catarina aseguran vehículo vinculado a ataque armado y detienen a dos sospechosos. Investigación en curso. Conoce más sobre este caso.

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