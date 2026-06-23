Detienen a Dos Presuntos "Montachoques" tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en Escobedo, NL

Dos hombres fueron detenidos y son investigados como presuntos "montachoques" en la colonia Santa Martha, en Escobedo

Fuerza Civil monta operativo en EscobedoFoto: N+

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Dos presuntos 'montachoques' fueron detenidos en Escobedo tras un enfrentamiento. La Policía Proxpol y la Guardia Nacional aseguran el área y vehículo involucrado. Más información aquí.

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