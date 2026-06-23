Detienen a Dos Presuntos "Montachoques" tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en Escobedo, NL

En un dispositivo de seguridad de la Policía Estatal de Nuevo León, se logró la detención de dos presuntos "montachoques" que intentaron escapar realizando detonaciones, pero fueron capturados a la altura de la colonia Santa Martha, en el municipio de Escobedo.

El reporte de disparos de arma de fuego contra elementos de Fuerza Civil, en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Santa Engracia, alarmó a los vecinos del sector durante el mediodía del martes 23 de junio. Tras el reporte se incorporaron al dispositivo de seguridad, elementos de la Policía Proxpol de Escobedo y agentes ministeriales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Dos Personas tras Enfrentamiento con FC en Col. Santa Martha en Escobedo

¿Cómo ocurrió la detención de los dos presuntos monta choques?

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se logró la detención de dos hombres, investigados como presuntos "montachoques", a bordo de un vehículo color blanco, señalado presuntamente en actividades ilícitas.

A los dos detenidos se le acusa de provocar choques, tanto en la carretera Laredo como en el Libramiento Noroeste, para obtener ganancias con extorsiones y robos, razón por la cual fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y para definir su situación legal.

Son elementos de la Policía Proxpol de Escobedo, quienes realizaron la captura de los presuntos delincuentes y llevaron a cabo el aseguramiento del área para comenzar con la investigación del caso. Además, el vehículo involucrado en el que viajaban los dos hombres, presuntamente involucrado en los robos carreteros, fue asegurado por autoridades de la Guardia Nacional.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH