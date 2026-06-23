Asalto Millonario a Banco del Bienestar: ¿Cuánto se Robaron en Sucursal de Nuevo León?

Autoridades de seguridad revelaron la cantidad de dinero presuntamente robado en el asalto a una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se registró la tarde del lunes 22 de junio, en la colonia Torremolinos la Fe.

Los dos presuntos responsables vestían ropa oscura y portaban armas de fuego. Al entrar a la sucursal, sometieron a dos trabajadores del banco, a quienes supuestamente amenazaron para evitar cualquier intento de resistencia mientras tomaban el control del lugar.

Al ingresar, los presuntos ladrones se dirigieron al área donde se resguarda el efectivo, incluyendo la zona de la caja fuerte, de donde tomaron el dinero en efectivo. Las primeras versiones señalan que el monto robado estaría cerca de los dos millones de pesos.

Buscan a presuntos asaltantes de Banco Bienestar

Durante el asalto, los responsables habrían encerrado a una de las víctimas en el baño del inmueble, lo que generó que el resto del personal quedara sin posibilidad de pedir apoyo o alertar a las corporaciones de seguridad. Tras permanecer algunos minutos en el sitio, los empleados lograron salir al percatarse de que los delincuentes ya no se encontraban dentro de la sucursal.

El reporte del robo generó la movilización de elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), quienes acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades ya analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los dos responsables.