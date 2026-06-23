Asalto Millonario a Banco del Bienestar: ¿Cuánto se Robaron en Sucursal de Nuevo León?

El presunto robo a una sucursal del Banco Bienestar, en Nuevo León, trasciende por encima del millón de pesos

Robo millonario Banco BienestarFoto: N+

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Asalto en Banco del Bienestar: en minutos, dos ladrones se llevaron millones en efectivo en Nuevo León. Las autoridades están tras su pista. ¿Qué sigue en la investigación?

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