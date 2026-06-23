Investigan Presunto Asalto a Banco Bienestar en Guadalupe, Nuevo León

El robo a una sucursal del Banco Bienestar generó un intenso despliegue de autoridades hasta la colonia Torremolinos La Fe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 22 de junio.

Fue sobre el cruce de las calles Hermosillo y Nora Quintana donde dos sujetos hicieron presencia. Los hombres ingresaron a esta sucursal bancaria y presuntamente habrían amenazado a una cajera, misma que entregó una cantidad de dinero en efectivo. Tras cometer este hecho, los supuesto ladrones huyeron del sitio.

De inmediato se solicitó el apoyo de autoridades de seguridad. A este sitio hicieron presencial elementos de la Policía de Guadalupe y agentes de investigación, quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes, así como a entrevistar a la cajera afectada.

Realizan operativo de seguridad tras asalto a banco

Hasta el momento se desconoce cual fue la cantidad que presuntamente fue robada, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles sobre este supuesto atraco. Según testigos, los responsables vestían completamente de negro, por lo que autoridades se desplegaron cerca de este punto para tratar de localizarlos.

Elementos de seguridad comenzaron a analizar los videos captados por las cámaras de seguridad de esta sucursal del Banco Bienestar para tratar de visualizar el momento de este supuesto robo y poder identificar a los presuntos asaltantes. Se espera que este despliegue de autoridades continúe durante un par de horas.