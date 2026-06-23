Investigan Presunto Asalto a Banco Bienestar en Guadalupe, Nuevo León

Dos hombres presuntamente habrían cometido un robo en un Banco Bienestar ubicado en la colonia Torremolinos La Fe

Robo Banco BienestarFoto: N+

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Intenso operativo en Guadalupe: investigan asalto en Banco Bienestar. Dos hombres habrían robado efectivo. Autoridades analizan cámaras de seguridad. Más detalles pronto.

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