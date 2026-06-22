Gerardo de la Maza, alcalde del municipio de El Carmen, fue captado por la cámara de seguridad del restaurante Los Focos Amarillos, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, agrediendo de manera física a un mesero del establecimiento.

El hecho se registró durante la noche del domingo 21 de junio y se originó presuntamente por un incidente relacionado con la hija del alcalde y uno de los empleados del restaurante. De acuerdo con los primeros informes, Gerardo de la Maza habría intervenido, al igual que sus escoltas.

Presentan denuncia contra alcalde Gerardo de la Maza

Ciudadanos del municipio de San Pedro Garza García acudieron al Congreso del Estado para presentar una denuncia de hechos ante el CODE, así como una solicitud de destitución ante el municipio por el video grabado por la cámara de seguridad del restaurante Los Focos Amarillos, donde se ve al alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, agredir a un mesero.

Rídiculo, diciendo que por amor a su hija golpeó, y de sus escoltas sacaron las armas contra un empleado de un restaurante. Eso es ridículo, no es justificante.

Rodolfo Peña, ciudadano de San Pedro que acudió a presentar la denuncia, habló al respecto y señaló que se están anticipando al comunicado de disculpa que presentó el alcalde a través de sus redes sociales, luego de que se registró la agresión contra el mesero en el restaurante.

Alcalde Gerardo de la Maza se disculpa a través de redes sociales

La mañana del lunes 22 de junio, el alcalde del municipio de El Carmen, Gerardo de la Maza, emitió un comunicado a través de sus redes sociales con un mensaje de disculpa para la ciudadanía después de que comenzara a circular el video en el que se le ve agredir de manera física a un mesero en un establecimiento de comida en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de ello justifica la forma en la que actué.

Fue parte de lo que escribió el alcalde de El Carmen en su comunicado como parte de sus disculpas dirigidas a la ciudadanía, al personal del restaurante, a los meseros involucrados, al dueño del establecimiento y a los comensales que se encontraba en el lugar cuando se registró el hecho.

Con información de Nelly Juárez | N+

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