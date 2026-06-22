Alcalde de El Carmen Agrede a Mesero en Restaurante de San Pedro, Nuevo León

Ciudadanos del municipio de San Pedro ya acudieron a presentar una denuncia contra Gerardo de la Maza tras la agresión al mesero

Alcalde Gerardo de la Maza agrede a mesero en San PedroFoto: Sampetrinos

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Alcalde Gerardo de la Maza captado agrediendo a un mesero en San Pedro. Ciudadanos presentan denuncia y exigen destitución.

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