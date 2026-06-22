Matan a Hombre con Arma Blanca Durante Presunto Pleito en Escobedo, Nuevo León

Un hombre murió después de ser atacado con un arma blanca en el pecho durante la madrugada del lunes 22 de junio en la colonia Villas de San Miguel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La agresión generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta el sitio.

De acuerdo con los primeros informes, fue el reporte de una pelea el que generó el despliegue de paramédicos y de la Policía Proxpol de Escobedo hasta el cruce de las calles Santa Epifanio y Santa Anastasia, para atender la situación. Al llegar, encontraron a la víctima, quien presentaba al menos cinco heridas en el pecho.

Las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que le ocasionaron en el pecho, presuntamente durante un pleito en el sitio. La zona fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Detienen a presunto responsable de ataque con arma blanca

En el lugar donde se registró el ataque, en la colonia Villas de San Miguel, en el municipio de Escobedo, los policías detuvieron a un hombre que estuvo presuntamente involucrado en la riña, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación.

Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad del detenido ni de la víctima. Lo único que se sabe sobre el hombre que murió a causa de las heridas en el pecho es que tenía aproximadamente 48 años de edad. Las indagatorias continúan para definir la causa de ataque y deslindar responsabilidades.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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