Matan a Hombre con Arma Blanca Durante Presunto Pleito en Escobedo, Nuevo León

Un hombre perdió la vida después de recibir al menos cinco cuchilladas en el pecho, en la colonia Villas de San Miguel. Hay un detenido bajo investigación

Investigas muerte de hombre acuchillado en EscobedoFoto: N+

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Violencia en Escobedo: un hombre muere apuñalado en una riña. Un sospechoso ha sido detenido. Las indagatorias continúan para esclarecer los hechos. Infórmate aquí.

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