Ataque a Balazos en Bar del Centro de Monterrey Deja Dos Personas Lesionadas

Dos personas resultaron lesionadas luego de un ataque a balazos registrado en un bar del Centro de Monterrey.

Policia de MonterreyFoto: N+

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Intensa movilización en Monterrey tras balacera en bar. Dos personas resultaron lesionadas. ¿Qué llevó al ataque? Descubre los detalles de este incidente.

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