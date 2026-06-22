Ataque a Balazos en Bar del Centro de Monterrey Deja Dos Personas Lesionadas

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades se registró la tarde de este lunes tras un ataque a balazos ocurrido en un bar ubicado en el Centro de Monterrey, donde dos personas resultaron lesionadas.

Los hechos se reportaron en el establecimiento denominado "Charco de las Ranas 2", localizado en el cruce de las calles Reforma y Rayón. Hasta el sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los afectados.

De acuerdo con los primeros informes, una de las víctimas presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas, por lo que fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada por personal de la Cruz Roja al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Se niegan presuntamente a pagar cuenta

De manera preliminar, el hombre lesionado fue identificado como Saturnino Hernández Torres, de 43 años de edad, quien presuntamente se encontraba como cliente dentro del establecimiento al momento de la agresión.

Las primeras versiones señalan que el ataque ocurrió después de una discusión entre personas relacionadas con el bar y otros asistentes, aparentemente derivada del cobro de una cuenta. Tras el altercado, uno de los involucrados habría accionado un arma de fuego, lesionando a las víctimas.

Además del hombre hospitalizado, una mujer también resultó herida durante el incidente. Sin embargo, se informó que abandonó el lugar por sus propios medios antes de ser trasladada a algún centro médico.

Elementos de seguridad pública realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.