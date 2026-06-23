Vecinos Bloquean Avenidas por Falta de Servicio Eléctrico en Guadalupe, Nuevo León

Vecinos de diversas colonias cerraron importantes avenidas de Guadalupe para exigir que se restablezca el servicio eléctrico en sus hogares

Protesta por falta de luzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecinos de Guadalupe bloquean avenidas tras 5 días sin luz. Medicamentos y alimentos en riesgo. ¿Cuándo llegará la solución?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+