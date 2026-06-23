Vecinos Bloquean Avenidas por Falta de Servicio Eléctrico en Guadalupe, Nuevo León

Vecinos de distintos sectores del municipio de Guadalupe, Nuevo León, bloquearon importantes avenidas en los límites con San Nicolás de los Garza para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, luego de permanecer entre cuatro y cinco días sin energía eléctrica.

La protesta se llevó a cabo sobre la avenida Juan Pablo II, en su cruce con Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Adolfo Prieto, donde habitantes de las colonias como Real de Minas, Hércules Y Aragón decidieron cerrar la circulación ante la falta de respuesta.

Los vecinos mencionaron que esta situación ha representado un problema principalmente para personas adultas mayores y familias con enfermos que requieren refrigeración para medicamentos; además, los afectados mencionaron que sus despensas se han echado a perder por completo.

Durante la manifestación, los vecinos colocaron cartulinas con mensajes como “cuatro días sin luz” y “medicamentos echados a perder”, mientras impedían el paso vehicular en ambos sentidos de la vialidad. En un principio, lo afectados solo habían cerrado una parte de este paso vehícular, pero minutos más tarde terminaron por bloquear toda la circulación.

Elementos de seguridad resguardan bloqueo en Guadalupe

Al sitio arribaron más de 20 elementos de seguridad del municipio de Guadalupe, quienes intentaron conversar con los vecinos para retirar este bloqueo. Incluso, un helicóptero de la corporación sobrevoló el área para monitorear la situación.

Los vecinos aseguraron que han realizado múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero únicamente han recibido respuestas repetitivas o visitas de técnicos que no resuelven el problema. Hasta el momento, ninguna autoridad ha acudido al sitio para brindar una solución.