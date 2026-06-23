Vecinos con Seis Días Sin Luz Protestan y Bloquean Av. Santo Domingo en San Nicolás, Nuevo León

Vecinos de diferentes colonias del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, se manifestaron y bloquearon la avenida Santo Domingo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una respuesta y solución ante la falta de energía eléctrica que padecen desde hace de seis días.

Fue minutos antes del medio día de este martes 23 de junio que los vecinos cerraron la avenida Santo Domingo e iniciaron una protesta con carteles y la consigna “queremos luz” para presionar y exigir al personal de la CFE que atiendan sus reportes y restablezcan el servicio de energía eléctrica, pues hoy se cumplen seis días desde que se fue el suministro y los residentes de San Nicolás de los Garza han tenido que padecer las consecuencias.

Los manifestantes expresaron que la CFE no ha antedigo sus reportes, pero además, ya no les contestan el teléfono. La mayoría de los vecinos tuvieron que tirar sus alimentos, e incluso medicinas, que se echaron a perder por la falta de energía eléctrica para sus refrigeradores y congeladores; también han optado por sacar sus colchones y dormir en sus patios debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

No queríamos llegar a esto verdad pero no hubo más. Hablamos y nos dicen que de ocho a diez días

Dijo una de las vecinas afectadas, que tiene un esposo con discapacidad y una hija embarazada, quienes se han sentido mal por las altas temperaturas que no pueden mitigar con aire acondicionado por un ventilador debido a la falta de suministro eléctrico.

CFE no da respuesta ante la falta de energía eléctrica

En el sitio, durante la protesta, arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se negó a dar declaraciones sobre el caso. Se les cuestionó sobre las medidas que están tomando para dar solución a esta problemática y cuándo se restablecerá el servicio de energía eléctrica; in embargo, no quisieron responder.

Los vecinos de las colonias afectadas en el municipio de San Nicolás de los Garza aseguraron que continuarán con el bloqueo y la manifestación hasta que la CFE restablezca el suministro, pues ya no permitirán que pasen más días con esta problemática que les afecta de diferentes maneras.

SHH