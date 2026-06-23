Vecinos con Seis Días Sin Luz Protestan y Bloquean Av. Santo Domingo en San Nicolás, Nuevo León

La avenida Santo Domingo, en San Nicolás, fue bloqueada por vecinos que llevan seis días sin luz y esperan una respuesta por parte de la CFE

Vecinos sin luz se manifiestan en San NicolásFoto: N+

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Vecinos de San Nicolás bloquean Av. Santo Domingo tras 6 días sin luz. Exigen respuesta de CFE ante pérdidas de alimentos y medicinas. ¿Cuándo se restablecerá el servicio?

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Vecinos de San Nicolás bloquean avenida tras seis días sin luz