Muere Hombre Dentro de Instalaciones de la Fiscalía en Monterrey, Nuevo León

Autoridades investigan la muerte de un hombre al interior de las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones en la avenida Gonzalitos, en Monterrey

Fiscalía de Nuevo LeónFoto: N+

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Hombre muere en instalaciones de la Fiscalía en NL. Se cuestionan protocolos de atención médica y custodia. Investigación en curso.

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