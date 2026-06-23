Muere Hombre Dentro de Instalaciones de la Fiscalía en Monterrey, Nuevo León

Autoridades investigan la muerte de un hombre al interior de las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ubicadas en la avenida Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y servicios periciales.

De acuerdo con la información preliminar, se registró el arribo de una ambulancia que atendía a la persona involucrada, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles oficiales sobre su identidad o el motivo de su detención.

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Según versiones recabadas en el lugar, el hombre habría sido detenido durante las últimas horas y trasladado inicialmente al Hospital Universitario, donde presuntamente recibió atención médica debido a lesiones por disparos de arma de fuego.

Tras recibir una supuesta alta médica, la persona fue trasladada nuevamente bajo custodia a las instalaciones de la Fiscalía en la avenida Gonzalitos, donde posteriormente habría ocurrido el incidente.

De acuerdo con lo señalado por fuentes en el sitio, el hombre presuntamente se desvaneció al interior de las instalaciones, quedando inconsciente. Al lugar arribó personal de emergencia, sin embargo, ya no fue posible reanimarlo, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

Investigación en curso y revisión de protocolos

El hecho generó cuestionamientos sobre los protocolos de atención médica y de resguardo utilizados durante el traslado y custodia de la persona, así como la posible intervención de personal médico en el proceso de alta hospitalaria.

Elementos del Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León inició las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

Hasta el momento no se ha confirmado si el caso está relacionado con un enfrentamiento previo o con una detención derivada de otros hechos recientes, por lo que las autoridades continúan recabando información para determinar con precisión lo ocurrido.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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