Adulto Mayor es Atropellado por Tráiler en Colonia Estrella en Monterrey

La mañana de este martes 23 de junio, un hombre de la tercera edad fue atropellado por una unidad de carga pesada en la colonia Estrella, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto donde se registró el accidente.

El hombre identificado como Jesús, habitante de dicha colonia de Monterrey, aparentemente intentaba cruzar la calle José Mariano Salas, a la altura de la avenida Bernardo Reyes, cuándo fue envestido por un tráiler. Testigos del accidente comentaron que entre varias personas lograron sacarlo de abajo de la unidad pesada.

Al lugar acudieron para médicos de la Cruz Roja y rescatistas de Protección Civil de Monterrey para darle los primeros auxilios. De acuerdo con el reporte de los paramédicos, la víctima del atropello presentaba laceraciones en el brazo derecho por lo que sería trasladado al Hospital Metropolitano.

Detienen a conductor de tráiler tras atropello

Luego de registrarse el accidente y brindarle los primeros auxilios al adulto mayor atropellado, el conductor del tráiler involucrado en el siniestro fue puesto a disposición de las autoridades viales de Monterrey para deslindar responsabilidades.

Cabe destacar que el hombre que fue víctima del atropello, es conocido en la zona por vecinos y comerciantes ya que solo vive de las ayudas económicas que recibe en la calle. Aparentemente, no sufrió lesiones de gravedad, únicamente laceraciones en el brazo derecho.

SHH