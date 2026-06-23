Adulto Mayor es Atropellado por Tráiler en Colonia Estrella en Monterrey

El accidente se registró cuando el adulto mayor intentaba cruzar la calle José Mariano Salas, a la altura de la la avenida Bernardo Reyes

Adulto mayor atropellado en MonterreyFoto: N+

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Un hombre de la tercera edad fue atropellado al cruzar la calle en Monterrey. El conductor del tráiler ya está bajo custodia. Conoce cómo ocurrió el accidente.

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