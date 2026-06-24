Karim López: Historia del Basquetbolista Sonorense que Llega a la NBA

Esta es la historia de Karim López, la promesa mexicana del basquetbol que fue parte del draft de la NBA.

Karim López: Historia de la Promesa Mexicana del Basquetbol en la NBAGettyImages

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Karim López, la promesa mexicana del basquetbol, hace historia en la NBA al ser seleccionado en la lotería del Draft. Conoce su trayectoria.

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