Karim López: Historia del Basquetbolista Sonorense que Llega a la NBA

Karim López, una de las mayores promesas del basquetbol, se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado con un puesto dentro de la lotería del Draft de la NBA.

A sus 19 años de edad, el deportista originario de Hermosillo, Sonora, cumplió el sueño por el que trabajo durante años con pasión, disciplina y entrega.

¿Cómo fue la infancia de Karim López?

Desde muy pequeño, Karim aprendió y descubrió su amor por el baloncesto. De la mano de su padre, Jesús Hiram López López, "El Chino López" quien fue seleccionado nacional en México en dicha disciplina dio sus primeros pasos.

Creció con el apoyo de su familia y amigos con quienes disfrutaba entrenar y competir en el equipo de basquetbol en el Colegio Muñoz, donde mostró siempre cariño a sus compañeros.

A los los 14 Años, López, ya tenía una estricta rutina donde se dedicaba a entrenar mañana, tarde y noche, ya que tenía claro que la disciplina era la única fórmula que podría llevarlo a la NBA, además consideraba que la confianza en uno mismo era una de las mejores virtudes que se podía tener una persona para lograr cualquier objetivo.

Cuando era adolescente mencionó que algunas leyendas como Koby Bryan , LeBron James, entre otros grandes jugadores eran su inspiración por su esfuerzo, ética y trabajo.

Karim tuvo preparación en Europa tras ser seleccionado

En busca de oportunidades de desarrollo, durante su adolescencia partió a Europa tras varias pruebas y ser seleccionado para prepararse en la Liga Española donde fortaleció su aprendizaje y técnica. Tuvo la iniciativa de compartir este conocimiento con jóvenes en su ciudad natal, brindando aliento a quienes tienen un sueño similar.

¿Cuál es el número favorito de Karim López?

Cuando tenía 14 años, comentó que su número favorito era el 21, ya que es el que utilizaba su padre cuando jugaba. Para él tiene un significado muy especial, pues representa la continuidad de un legado familiar que lleva con orgullo.

Aunque su padre siempre fue su coach, posteriormente estuvo también entrenando muy activo con Alex Leyva a quien siempre le mostró su respeto y agradecimiento.

¿Dónde estuvo Karim Antes del Draft de la NBA?

Karim López pasó sus últimas dos temporadas en la NBL de Australia con los New Zealand Breakers. Promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes por un partido en la temporada 2025-2026.