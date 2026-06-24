Mexicano Karim López Hace Historia en el Draft de la NBA; ¿En Qué Equipo Jugará y Qué Posición?

Karim López, de 19 años de edad, se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado con un puesto dentro de la lotería del Draft de la NBA

Karim López, jugador mexicano de basquetbol, durante el Draft de la NBA en 2026Foto: Getty Images
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Karim López Hace Historia en el Draft de la NBA 2026: ¿En Qué Equipo Jugará el Mexicano?