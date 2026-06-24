Mexicano Karim López Hace Historia en el Draft de la NBA; ¿En Qué Equipo Jugará y Qué Posición?

Este martes 23 de junio se lleva a cabo el Draft de la NBA y una de las grandes historias a tener en cuenta es la del mexicano Karim López, quien se perfila para ser elegido dentro de las primeras catorce posiciones. En ese sentido, los analistas de la NBA coinciden en que el joven de 19 años de edad es el mejor prospecto internacional de esta generación y varias simulaciones lo colocaban como el primer nacido en México en ser elegido con una selección de lotería.

El baloncesto mexicano ha grabado con letras de oro una nueva página en su historia. Esta noche, las luces del Barclays Center atestiguaron un momento inédito para el deporte tricolor cuando el sonorense Karim López escuchó su nombre en el estrado principal, convirtiéndose de manera oficial en nuevo jugador de la NBA tras ser elegido en la posición número 21 de la primera ronda por los Detroit Pistons.

El camino del "Next Star" que conquistó a los scouts

El ascenso de Karim López no es ninguna casualidad. Tras un valioso paso por las categorías inferiores del Joventut de Badalona en España, el sonorense tomó una decisión crucial para su carrera en agosto de 2024: unirse a los New Zealand Breakers de la liga de Australia (NBL) a través del prestigioso programa Next Stars, una plataforma especializada en proyectar talento joven directo a los radares de la NBA.

Durante su última temporada, López demostró una evolución física y técnica sobresaliente que terminó por enamorar a los visores estadounidenses. Promediando 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 1.2 robos por partido en el ciclo 2025-26, el mexicano dejó en claro que su envergadura de 2.15 metros y su agresividad para atacar el aro jugando con contacto están completamente listas para el máximo nivel. Su madurez en la duela explotó definitivamente a principios de este año, cuando firmó una actuación histórica de 32 puntos ante el Melbourne United y guio a su equipo a levantar el trofeo del NBL Ignite Cup Final.

López hijo del exseleccionado nacional Jesús "Chino" López, Karim ha defendido con orgullo la camiseta de la Selección Mexicana absoluta desde los 16 años.

¿Qué esperar de su llegada a la NBA?

Karim López llega a un ecosistema donde su versatilidad como alero off-ball (que juega sin el balón en las manos) será fundamental. Su nuevo cuerpo técnico buscará explotar de inmediato su capacidad para defender múltiples posiciones perimetrales gracias a su alcance, además de pulir su consistencia en el tiro de larga distancia para convertirlo en un prototipo ideal de jugador de impacto inmediato.

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