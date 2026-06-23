Confirman Asistencia de Trump a Partido del Mundial 2026; Infantino Revela Fecha y Sede

Luego de 13 días de actividad en la Copa del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha asistido a ningún partido. Sin embargo, Gianni Infantino reveló este martes 23 de junio que el mandatario norteamericano sí estará presente en al menos uno de los compromisos del Mundial 2026.

Infantino, que sostiene una larga y bien conocida relación con el presidente estadounidense, ha estado cerca de Trump desde los meses previos al arranque del certamen. Incluso entregó un Premio de la Paz al mandatario durante el sorteo para la Fase de Grupos que se celebró en Washington el pasado 5 de diciembre

¿A qué partido del Mundial 2026 asistirá Donald Trump?

Gianni Infantino, reveló esta mañana que Donald Trump estará presente en la gran final del Mundial 2026 en la que, además, entregará el trofeo al equipo ganador.

El mandamás de la FIFA dijo que estará junto al presidente de Estados Unidos en el partido más importante del torneo. “Estaremos junto al Presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, dijo Infantino. “Siempre estamos juntos”.

Esto quiere decir que Trump estará en la sede de Nueva York para el partido que definirá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio.