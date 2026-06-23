Confirman Asistencia de Trump a Partido del Mundial 2026; Infantino Revela Fecha y Sede

Gianni Infantino reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en la gran final del Mundial y entregará el trofeo al equipo ganador

Donald Trump junto a Gianni InfantinoFoto: Getty Images
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