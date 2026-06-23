Histórico: Cristiano Ronaldo Se Convierte en el Primer Futbolista en Anotar Goles en 6 Mundiales

Cristiano Ronaldo (CR7) hizo historia hoy, 23 de junio de 2026, al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, luego de marcar el gol que abrió el marcador en el partido Portugal vs Uzbekistán.

Ronaldo anotó su primer gol hoy, a los 6 minutos de que inició el partido Portugal vs Uzbekistán, del Grupo K en el Mundial 2026, con un derechazo desde el centro del área, que enloqueció a toda la afición del estadio sede Houston, en Texas, Estados Unidos.

El segundo gol de Cristiano Ronaldo, popularmente conocido como El Comandante, cayó en el minuto 39 del partido 2 de la fase de grupos.

Con el doblete de hoy, Cristiano Ronaldo superó a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y subió a la décima posición en la tabla histórica de goleadores del torneo.

Goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006: 1 gol. Sudáfrica 2010: 1 gol. Brasil 2014: 1 gol. Rusia 2018: 4 goles. Catar 2022: 1 gol. México, Estados Unidos y Canadá 2026: 2 goles.

Récord Guinness reconoce Históricos goles de Ronaldo

En tanto, el Récord Guinness reconoció el hito que Cristiano Ronaldo cumplió hoy, como el jugador que ha anotado varios goles en 6 Mundiales.

Ronaldo frente a Messi

CR7 rompió el récord mundialista un día después de que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 anotaciones en total, luego del doblete en el Argentina vs Austria, en el estadio sede Dallas, también en Texas.

Cristiano Ronaldo suma seis Mundiales consecutivos jugados, récord que comparte con Lionel Messi, quienes han jugado en todas las Copas del Mundo desde 2006.

Además, Ronaldo suma ya 974 goles en Mundiales, en una carrera por llegar a los 1,000, contra Messi.

En tanto, el futbolista francés Kylian Mbappé lleva 16 goles, en 16 partidos del Mundial.

Marcador Portugal vs Uzbekistán

Ya en el segundo tiempo, el marcador quedó Portugal 5 - 0 Uzbekistán, con 2 goles de Cristiano Ronaldo; 1 de Nuno Méndez, al minuto 17; 1 más de Abduvohid Nematov, en el minuto 60; y otro de Rafael Leão, en el minuto 87.

RMT