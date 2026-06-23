Histórico: Cristiano Ronaldo Se Convierte en el Primer Futbolista en Anotar Goles en 6 Mundiales

Cristiano Ronaldo anotó 2 goles hoy en el partido Portugal vs Uzbekistán, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo luego de anotar gol ante Uzbekistán.Cristiano Ronaldo luego de anotar gol ante Uzbekistán. Foto: AP

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¡Histórico! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista en anotar en 6 Mundiales. Hoy, en el partido Portugal vs Uzbekistán, CR7 marcó dos goles. Conoce más sobre este logro sin precedentes.

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Histórico: Cristiano Ronaldo Se Convierte en el Primer Futbolista en Anotar Varios Goles en 6 Mundiales