Confirman Ley Seca en CDMX por México vs Chequia: Esto Dice Acuerdo Publicado en la Gaceta

La Selección Mexicana está a un día de jugar su tercer partido del Mundial 2026, por lo que miles de aficionados acudirán a festivales futboleros o al estadio a ver el encuentro. Te decimos si habrá venta de alcohol cerca de pantallas para ver el México vs Chequia.

Cabe destacar que la Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, México vs Chequia, mañana 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

Hace unos días, las autoridades de la CDMX informaron que se ampliará el número de pantallas en la zona centro de la CDMX, por lo que habrá 7 nuevos puntos que se suman a los 12 implementados durante el México vs Corea del Sur.

Ley Seca por partido México vs Chequia

Este martes, fue publicada en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 15:00 horas del día 24 de junio a las 07:00 horas del día 25 de junio del año en curso, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Sin embargo, quedan exenta la prohibición en restaurantes, clubes privados, bares y cantinas, solo se autoriza el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, pero no se puede vender alcohol para llevar fuera del establecimiento.

Las autoridades capitalinas indicaron que habrá mayor seguridad en los puntos donde habrá pantallas, en donde la población podrá tener espacios para ver los partidos del Mundial.

Se explicó que hay un protocolo, el mismo que se utilizó el 31 de diciembre en Reforma, y que consiste en garantizar que la población pueda llegar y disfrutar, "pero por supuesto que se tiene que intervenir para estar previniendo el consumo de alcohol de varias maneras”.

Además, se reforzarán los operativos que se han hecho en los últimos días, durante el Mundial 2026.

Con información de N+