Confirman Ley Seca en CDMX por México vs Chequia: Esto Dice Acuerdo Publicado en la Gaceta

Autoridades confirmaron que no habrá venta de alcohol en CDMX por el partido México vs Chequia

Festejo en el Ángel de la IndependenciaFestejo por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

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Mañana México vs Chequia en el Mundial 2026. Descubre si podrás comprar alcohol cerca de las pantallas en CDMX.

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