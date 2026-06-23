¿Está Abierta Reforma Hoy? Así Está el Paso en la Avenida antes del México vs Chequia

Si vas a ir al partido de México vs Chequia que se jugará en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te indicamos qué pasa en Paseo de la Reforma.

El combinado tricolor y la Selección de República Checa se enfrentarán en el Estadio sede Ciudad de México este 24 de junio, pero en caso de acudas, toma en cuenta que ante la expectativa de una alta afluencia de aficionados, se prevé que las restricciones de tránsito aumenten conforme se acerque la hora del encuentro, principalmente en las vialidades que conectan con el estadio y sus alrededores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Chequia:¿Qué Necesita la Selección Mexicana para Avanzar en el Mundial 2026?

¿Está cerrado Paseo de la Reforma hoy?

De acuerdo con OVIAL CDMX, este martes, día previo al partido, no hay paso a la circulación en carriles centrales de ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Niza.

En partidos anteriores, las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con de anticipación debido a los filtros de seguridad, controles de acceso y posibles cierres viales que se implementarán en los alrededores del Estadio sede Ciudad de México y si al finalizar el juego vas a ir al Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, en N+ te actualizamos cómo se encuentra la zona.

Por su parte, este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana llegará al compromiso con los dieciseisavos de final ya asegurados, luego de los resultados obtenidos en sus primeros encuentros del Grupo A.

El duelo frente a Chequia servirá para definir posiciones dentro del sector y afinar detalles antes del inicio de la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo en la búsqueda del título mundial.

FBPT