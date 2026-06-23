¿Está Abierta Reforma Hoy? Así Está el Paso en la Avenida antes del México vs Chequia

En caso de que vayas al partido de México vs Chequia en CDMX, te contamos qué pasa en Paseo de la Reforma previo al encuentro de la Selección Mexicana

Cierres Paseo de la ReformaCierres Paseo de la Reforma este 23 de junio de 2026. Foto: OVIAL CDMX

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