¿A Qué Hora Es el Partido de México vs Chequia? Será el Tercer Encuentro de la Selección

La Selección Mexicana está lista para disputar su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial, en N+ te decimos a qué hora será el juego contra Chequia.

Luego de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Javier Aguirre volverá a presentarse ante su afición en el Estadio sede Ciudad de México para enfrentar a República Checa.

El encuentro marcará el cierre de la actividad del Grupo A para ambas selecciones y servirá como una prueba importante antes del inicio de la ronda de eliminación directa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Chequia:¿Qué Necesita la Selección Mexicana para Avanzar en el Mundial 2026?

Hora del partido México vs Chequia

El compromiso entre México y República Checa se jugará el próximo miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio sede Ciudad de México.

Se trata del último encuentro de la fase de grupos para ambas escuadras dentro del Mundial 2026.

La selección nacional afrontará este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su presencia en los dieciseisavos de final.

El equipo mexicano logró su clasificación tras sumar triunfos en sus dos primeros encuentros del torneo. Su más reciente victoria fue un cerrado 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que además le permitió colocarse en la cima del Grupo A.

Con el pase ya garantizado, el cuerpo técnico tendrá la oportunidad de evaluar distintas opciones de cara a la siguiente fase de la competencia.

Aunque el boleto a la ronda eliminatoria ya está en manos del Tri, el encuentro frente a República Checa mantiene relevancia deportiva.

FBPT