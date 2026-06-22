¿A Qué Hora Es el Partido de México vs Chequia? Será el Tercer Encuentro de la Selección

¡No te pierdas el México vs Chequia! El Tri cierra la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio sede Ciudad de México; te compartimos a qué hora jugará

Selección MexicanaAficionados ven a la Selección Mexicana en el pasado partido contra Corea del Sur. Foto: Cuartoscuro

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