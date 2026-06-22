Metro CDMX Tendrá Servicio Especial por México vs Chequia: ¿A Qué Hora Cierran Estaciones?

La Selección Mexicana está a unos días de jugar su tercer partido del Mundial 2026, por lo que miles de aficionados acudirán a festivales futboleros o al estadio a ver el encuentro. Te decimos a qué hora van a cerrar las estaciones del Metro de la CDMX ese día.

Cabe destacar que la Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, México vs Chequia, el próximo 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

¿A qué hora va a cerrar el Metro?

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron cambios en el horario del Metro de la CDMX por el partido México vs Chequia, dentro del Grupo A del Mundial 2026.

Se informó que el Metro cerrará a las 1 de la mañana por el partido, ya que se prevé el festejo de miles de aficionados, gane o pierda la selección en el encuentro.

Cabe destacar que a pesar del resultado del tercer partido de México, la Selección Mexicana es líder del Grupo A y ya clasificó para la fase eliminatoria, al contar hasta ahora con 6 puntos y 3 goles.