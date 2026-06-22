Metro CDMX Tendrá Servicio Especial por México vs Chequia: ¿A Qué Hora Cierran Estaciones?

Te decimos a qué hora van a cerrar las estaciones del Metro de CDMX por el partido México vs Chequia

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¡Atención aficionados! El Metro CDMX ampliará horario por el partido México vs Chequia del Mundial 2026. Descubre más sobre los horarios especiales.

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