¿Cuándo Juega México en el Mundial 2026? Fechas de los Siguientes 2 Partidos

Continúa la fiesta futbolera y la Selección Mexicana está muy cerca de jugar su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A. Te decimos la fecha de los siguientes 2 partidos.

Cabe destacar que México ganó en casa su segundo partido, 1 a 0 con gol de Luis Romo sobre Corea del Sur, lo que convierte a la Selección Mexicana en el líder del grupo A.

En el primer partido con el que se inauguró el Mundial 2026, México también ganó 2 goles a 0 contra Sudáfrica, en el estadio sede CDMX. Ese día los goles fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Fechas de los siguientes partidos de la Selección Mexicana

Cabe destacar que a pesar del resultado del tercer partido de México, la Selección Mexicana es líder del Grupo A y ya clasificó para la fase eliminatoria, al contar hasta ahora con 6 puntos y 3 goles.

La Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, contra Chequia, el próximo 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el estadio sede de CDMX.

El siguiente partido de México será el próximo 30 de junio en el estadio sede CDMX, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, su rival aún está por definirse.

Con información de N+