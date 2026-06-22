¿Cuándo Juega México en el Mundial 2026? Fechas de los Siguientes 2 Partidos

Te decimos la fecha de los siguientes 2 partidos de México en el Mundial 2026

Partido México vs Corea del SurFestejos de la Selección en el partido México vs Corea del Sur. Foto: Cuartoscuro

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¡México lidera el Grupo A del Mundial 2026! Con 6 puntos, ya está en la fase eliminatoria. Conoce la fecha de los próximos partidos

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