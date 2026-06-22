¿Qué Partido Pitará Katia Itzel García? Será Árbitra Central en Este Juego del Mundial 2026

La fiesta futbolera está en su máxima expresión, y la Selección Mexicana está muy cerca de jugar su tercer partido del Mundial 2026, del Grupo A, el próximo 24 de junio de 2026, pero hay otros mexicanos que están poniendo en alto a México, se trata de Katia Itzel García, te decimos en qué partido será árbitra central.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mexicana Katia Itzel García será arbitra central en el partido Países Bajos vs Túnez y aprovechó la oportunidad para felicitarla.

“Muchas felicidades a Katia, ven cómo se rompen todos los estigmas en la visión que había de las mujeres, y entre otras cosas es por el esfuerzo de Katia”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Katia Itzel García, ejemplo para niñas y niños

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que Katia “es un ejemplo para todas las niñas y niños de México y del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, muchas felicidades, es un ejemplo”.

Cabe recordar que el partido Países Bajos vs Túnez, del Grupo F del Mundial 2026, será el próximo 25 de junio en el estadio sede de Kansas City en Estados Unidos de América.

Con información de N+

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