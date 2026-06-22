¿Qué Partido Pitará Katia Itzel García? Será Árbitra Central en Este Juego del Mundial 2026

Te decimos en qué partido del Mundial 2026 Katia Itzel García será árbitra central

La árbitra mexicana Katia Itzel GarcíaLa árbitra mexicana Katia Itzel García. Foto: Reuters

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La presidenta Sheinbaum felicita a Katia Itzel García, quien será árbitra central en el Mundial 2026. Descubre en qué partido pondrá en alto el nombre de México.

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