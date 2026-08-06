Futbol

Vozinha Recibe Multitudinaria Bienvenida en Estadio del Colo Colo; Este Día es su Debut

El arquero de 40 años estuvo rodeado de los principales títulos de la historia del conjunto sudamericano y fue arropado por miles de aficionados

Vozinha Recibe Multitudinaria Bienvenida en Estadio del Colo Colo: Esta Fecha DebutaráVozinha hace su primera aparición ante la afición de Colo Colo, en el Estadio Monumental, Santiago, Chile, 5 de agosto de 2026. Foto: X @ColoColo

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Desde el cielo, llegó para Vozinha su camiseta de Colo Colo con su apodo y el número 29, para que la vistiera por primera vez ante los aficionados

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