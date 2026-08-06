Vozinha Recibe Multitudinaria Bienvenida en Estadio del Colo Colo; Este Día es su Debut

Vozinha, el portero que se ganó el corazón de los aficionados en el Mundial 2026, fue presentado ante miles de aficionados del Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago, en Chile.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vozinha Llega a Chile entre Aplausos

El arquero de 40 años estuvo rodeado de los principales títulos de la historia del conjunto sudamericano y fue arropado por miles de personas. Vozinha saludó visiblemente emocionado al pisar por vez primera el pasto del Estadio Monumental de Santiago.

Vozinha posa junto a los trofeos del Colo Colo, durante su primera aparición ante los aficionados. Foto: Reuters

La figura de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, que apenas había sido presentado el martes como nuevo jugador del club, fue recibida por un público que saltó y lo celebró como si fuera una noche de Copa Libertadores.

¿Cuándo debutará Vozinha con el Colo Colo?

"Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile. Vamos, Colo Colo", dijo Vozinha, que utilizará el número 29 y podría debutar ante su público el 16 de agosto.

Su fichaje, pese a sus 40 años, ha desatado una verdadera locura en Chile. A su llegada, ya entrada la noche del pasado domingo, cientos de aficionados lo recibieron en el aeropuerto entre cánticos, banderas y camisetas de Colo Colo.

Un recibimiento incluso más destacado que el regreso en 2024 de una leyenda del futbol chileno como Arturo Vidal, exjugador de equipos como el Barcelona, Juventus o Bayern Munich.

Así cautivó Vozinha y Cabo Verde al mundo

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

En los dieciseisavos de final se enfrentó a Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura internacional y disparó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50 mil seguidores a más de 29 millones.

Camiseta con número 29 cayó del cielo

Desde el cielo, llegó para Vozinha su camiseta de Colo Colo con su apodo y el número 29, para que la vistiera por primera vez ante los aficionados, luego de ser traída por el atleta chileno de ‘Wingsuit Flying’ Sebastián Álvarez 'El Ardilla', quien planeó y aterrizó sobre la cancha.

Todos los albos lo esperaban con ansias a un refuerzo que figuró en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, por sus atajadas ante España, la campeona, y ante Argentina en dieciseisavos de final.

HVI