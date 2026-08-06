Transporte público

Roban Cable del Trolebús CDMX en Reforma: Servicio Afectado en Línea 5 Hoy

Esto es lo que se sabe sobre el presunto robo de cable del Trolebús, en CDMX

Robo de cable del Trolebús CDMXTrolebús varado en Reforma por robo de cable. Foto. N+

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Hoy, el Trolebús CDMX en Reforma se detuvo por un robo de cable. ¿Cómo afecta esto a la Línea 5 y a los pasajeros? Descúbrelo aquí.

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