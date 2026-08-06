Roban Cable del Trolebús CDMX en Reforma: Servicio Afectado en Línea 5 Hoy

La mañana de hoy, 6 de agosto de 2026, el servicio de Trolebús CDMX se vio afectado por el presunto robo de cable de energía eléctrica; aquí te contamos qué pasó en la Línea 5, que circula por Paseo de la Reforma.

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¿Qué pasó con el Trolebús CDMX hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una unidad de Trolebús CDMX se percató que uno de los cables aéreos estaba colgando, por el supuesto robo del hilo de contacto, con la que se abastece de energía eléctrica para poder circular.

Robo de cable del Trolebús CDMX. Foto: N+

Los hechos ocurrieron en Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, a la altura de la Torre Zacatecas, en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La unidad de Trolebús quedó varada, en el carril confinado, a la espera de personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México para el restablecimiento de la energía eléctrica y el buen funcionamiento de la catenaria, que alimenta el hilo de contacto.

El servicio de la Línea 5 del Trolebús recorre más de 26 kilómetros, desde la estación San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), hasta la Diana Cazadora, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

RMT