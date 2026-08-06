Evita Pasar por Estas Calles: Bloqueo del IPN Hoy en CDMX

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una nueva protesta hoy, 6 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este jueves.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer los detalles de las otras protestas, marchas y concentraciones previstas para hoy.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de alumnos del IPN hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, miembros de la comunidad estudiantil del IPN protestarán en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alrededor de las 12:00 horas, acudirán a la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional Número 2580, en la colonia La Laguna Ticomán.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

Los manifestantes del IPN realizarán una asamblea informativa en la que abordarán los puntos que se trataron en la mesa de trabajo con autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

Además, hablarán sobre los avances en el pliego petitorio de demandas del movimiento estudiantil.

Ante estas actividades, la SSC no descartó que los estudiantes realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la unidad profesional.

SPB