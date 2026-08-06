Movilidad

Evita Pasar por Estas Calles: Bloqueo del IPN Hoy en CDMX

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional protestan hoy en Ciudad de México; aquí te decimos dónde para evitar afectaciones viales

Protesta de estudiantes del IPN en la Ciudad de México el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de estudiantes del IPN en la Ciudad de México el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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