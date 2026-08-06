Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: A Esta Hora Inicia Manifestación de Estudiantes del ‘Poli’

Toma tus precauciones: Este jueves habrá varias movilizaciones en Ciudad de México (CDMX), una de ellas de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; aquí te decimos a qué hora y dónde es la manifestación, con posible bloqueo, de los alumnos del IPN hoy, 6 de agosto de 2026.

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¿Dónde y a qué hora es la manifestación de estudiantes del IPN hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que estudiantes del IPN se van a concentrar en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), ubicada en la Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, colonia La Laguna Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Según la SSC, los estudiantes del IPN realizarán una asamblea informativa en la que hablarían sobre los puntos que trataron en la mesa de trabajo con autoridades del Instituto Politécnico Nacional y los avances en el pliego petitorio de demandas del movimiento estudiantil.

De acuerdo con la SSC, la concentración de estudiantes será a las 12:00 horas de hoy; la dependencia no descartó que los alumnos realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de las instalaciones de la UPIITA.

Mapa de la UPIITA del IPN

RMT