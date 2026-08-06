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Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: A Esta Hora Inicia Manifestación de Estudiantes del ‘Poli’

Aquí te informamos dónde y a qué hora es la manifestación de hoy de los estudiantes del IPN, en CDMX

Manifestación del IPN en CDMXManifestación del IPN en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: Estudiantes del IPN se concentran en la UPIITA hoy. Conoce los temas de su asamblea y posibles bloqueos en la capital del país.

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