Educación

Conocen Aspirantes a Examen de Control de la UNAM los Nuevos Requisitos de Puntaje

Este miércoles los aspirantes al examen de control pudieron acceder al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México y conocer los requisitos de puntaje

Biblioteca Central de la UNAM.Biblioteca Central de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La UNAM publica los nuevos puntajes tras resultados atípicos. Gabriela Díaz, entre 58 mil aspirantes, se prepara para el examen de control.

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