Conocen Aspirantes a Examen de Control de la UNAM los Nuevos Requisitos de Puntaje

Gabriela Díaz fue una de las aspirantes que el pasado 27 de julio se manifestaron en la UNAM en contra de las trampas detectadas durante el examen de ingreso a licenciatura de este año, lo que provocó que el puntaje mínimo subiera.

Hoy, tras la polémica por los resultados atípicos de la prueba en línea, Gabriela asegura estar lista para participar en el llamado examen de control. En el micrositio donde la Universidad publicó los nuevos puntajes para las licenciaturas, ahora la carrera de Comunicación exige 94 aciertos.

Están convocados 58 mil alumnos a presentar el examen, casi una tercera parte de quienes participaron inicialmente en el concurso de selección.

La UNAM detalló a través de un comunicado que el viernes 7 de agosto los aspirantes podrán ingresar a “Tu Sitio” donde podrán obtener cita para presentar el examen. Les dará ubicación, horario y sede.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aspirantes a Examen de Control de la UNAM Conocen los Nuevos Requisitos de Puntaje

La aplicación iniciará en León, Guanajuato el 12 y 13 de agosto. Seguirá en Oaxaca el día 13, Tijuana el 15 y 16, y Ciudad de México los días 17, 18 y 19.

Mientras espera su turno, Gabriela, está repasando la guía del examen de admisión, pues sabe que tiene menos de 15 días para demostrar que merece su lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es aprovechar cada día porque es algo que nunca había pasado. Y pues es ahora o pues nunca y pues al final de cuentas es una competencia”, aseguró.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Carlos Moreno.

LECQ