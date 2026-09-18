Tras una firma de un convenio entre la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en el municipio de Cocula estará disponible la Licenciatura de Mariachi.

Fue formalizada la primera Licenciatura en Música Mexicana con Orientación en Mariachi y Patrimonios Regionales, la cual tendrá como sede la Escuela Regional del Mariachi, que se encuentra en este municipio de Jalisco a partir del 2027.

“El tener un centro de estudios nos da la oportunidad no solamente de difundir, sino de preservar toda la tradición. Es importante porque esta licenciatura es la primera en todo el país con especialidad en mariachi”, expresó Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco.

El acuerdo quedó formalizado con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y se les otorgará a los egresados un título con autenticidad para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios de posgrado y tramitar su cédula profesional.

Jalisco hace historia al reconocer oficialmente la primera Licenciatura en Música Mexicana del país.



Con la entrega del RVOE, abrimos una ruta para profesionalizar el talento y fortalecer el legado del mariachi desde Cocula, cuna de esta tradición que nos representa en el mundo. pic.twitter.com/dFZjRIuVNr — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@InnovacionJal) September 18, 2026

Las autoridades informaron que esto representa un paso en la profesionalización del mariachi. En la currícula se contemplan materias como solfeo, historia, formación vocal, piano e interpretación de guitarra, guitarrón, vihuela, violín y trompeta.

El plan de estudios será de ocho semestres, y se prevé que para la primera generación sean aceptados alrededor de 30 estudiantes.