Educación

Anuncian Licenciatura de Mariachi en Cocula, Jalisco

Esta carrera tendrá una duración de ocho semestres y se espera que al menos 30 personas sean admitidas en la primera generación

MariachiAnunciaron una Licenciatura de Mariachi en Cocula, Jalisco. Foto: N+

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La Licenciatura de Mariachi llega a Cocula en 2027. Un paso clave para la música mexicana, con materias de solfeo, historia y más

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