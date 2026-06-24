Messi Llega a los 39 Años Como el Máximo Ídolo del Mundial

El astro argentino cumple años este 24 de junio y todo el planeta del futbol lo celebra como el máximo ídolo del futbol de los últimos tiempos

MessiNacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano de Rosario, hace tiempo que Messi se acostumbró a que sus cumpleaños lo encontraran compitiendo y alejado de su familia. Foto: Reuters.

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Lionel Messi cumple 39 años y sigue siendo el máximo ídolo del Mundial. Argentina celebra su legado mientras busca un segundo título consecutivo. ¿Podrá lograrlo?

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