¿Qué Países Han Clasificado a los Dieciseisavos de Final del Mundial?

Estas son los selecciones que ya tienen asegurado su lugar en las eliminatorias del torneo más importante de futbol

Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial.Foto: Reuters

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Con Messi haciendo historia y Haaland liderando a Noruega, el Mundial avanza a dieciseisavos. Conoce los equipos clasificados y los partidos decisivos que vienen.

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