¿Qué Países Han Clasificado a los Dieciseisavos de Final del Mundial?

El Mundial ya tiene a los primeros clasificados a los dieciseisavos de final, donde la selección que pierda ese partido, le dirá adiós al torneo.

México

Nuestro país, coanfitrión de la justa mundialista fue el primero que obtuvo su lugar en las eliminatorias al ganar sus dos partidos, ante Sudáfrica y Corea del Sur, con lo que aseguró el primer lugar en el Grupo A.

En dieciseisavos México se enfrentará a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I, en la Ciudad de México.

Estados Unidos

El segundo equipo que clasificó, fue otro de los coanfitriones del Mundial, Estados Unidos, con sus dos victorias ante Paraguay y Australia.

Jugará contra un tercero de los grupos B, E, F, I o J en San Francisco.

Alemania

El equipo de Alemania es el tercer clasificado, al conseguir el primer lugar de su grupo al ganar en sus dos encuentros ante Curazao y Costa de Marfil.

Argentina

La selección de Argentina campeona del mundo, con Messi haciendo historia al convertirse en el máximo anotador en mundiales, luego de su triplete ante Argelia, se clasificó al vencer también a Australia donde el capitán anotó otros dos goles.

Aún la posición en el grupo no la tiene definida.

Francia

Francia se clasificó a la siguiente ronda aún con un partido por jugar, gracias a vencer a Senegal e Irak donde Kylian Mbappé anotó dos tantos en cada encuentro.

Noruega

El equipo liderado por Erling Haaland, Noruega, y que se encuentra en el mismo grupo de Francia, también ganó sus dos encuentros ante Irak y Senegal y clasificó a dieciseisavos de final.

Colombia

Hasta el momento, Colombia es el último clasificado al derrotar a Uzbekistán y RD Congo, a la espera de saber si es primer o segundo lugar de su grupo, el K.

Partidos 24 de junio

Este miércoles se juegan los partidos del Grupo B: Suiza ante Canadá en Vancouver y Bosnia y Herzegovina frente a Catar en Seattle.

También del Grupo C se enfrentan Escocia vs Brasil, en Miami y Marruecos contra Haití, en Atlanta.

Y finalmente del Grupo A se enfrentan Chequia y México en la CDMX, así como Sudáfrica y Corea del Sur en Monterrey.

De estos encuentros saldrán nuevos invitados a la fase de eliminatoria directa del Mundial.

Con información de N+

LECQ