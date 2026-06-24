AMOTAC Suspende Bloqueos en Carreteras del País para Este 24 de Junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) canceló el bloqueo de carreteras que tenía previsto para este 24 de junio, luego de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que se otorgaron respuestas a sus demandas.

"Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país", se indicó en un comunicado emitido la noche de este martes.

"En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito. Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo", añadió la Segob.

Posteriormente, la AMOTAC confirmó el encuentro en el Palacio de Cobián con la secretaría encabezada por Rosa Icela Rodríguez, pero convocó a mantener la protesta a partir de las 8:00 horas.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

El líder de la organización, Rafael Martínez Pacheco, dijo que no habrá bloqueos, pero sí saldrán a manifestarse, y retirarán su paro nacional cuando reciban una minuta y un mensaje del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Durante la tarde de este martes, la organización de hombres camión enlistó al menos nueve demandas, incluidas garantías de seguridad en vialidades, aceleración de trámites, así como un alto a la extorsiones de policías.

Amagaron con obstruir las principales carreteras del país, incluidos accesos a la Ciudad de México, así como marchar hacia el Zócalo, durante la jornada en que México disputará ante Chequia su tercer partido del Mundial.

En su comunicado, la Segob indicó que ha realizado más de 300 reuniones con transportistas para atender las exigencias del sector en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones", agregó.

Más temprano, en su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad trabaja para conformar una especie de C5 a nivel nacional, con la finalidad de atender la seguridad en carreteras.

¿Qué exige la AMOTAC?

Seguridad en carreteras. Los transportistas acusaron que viven "la peor etapa de violencia y delincuencia" en vialidades nacionales, sin garantías de vigilancia y operativos funcionales de la Guardia Nacional.

Respeto de tarifas oficiales. Señalan que hay "cobros excesivos" de grúas federales, estatales y municipales.

Retiro de pagos de permisos a nivel municipal. Manifiestan que les exigen una cuota para acceder a ciudades, donde abastecen mercancías y productos de la canasta básica.

Tarifas oficiales y obligatorias. Advierten que sin esta medida, el Transportista del SPF jamás podrá renovar sus unidades.

Acelerar trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Acusan atraso en renovación de placas, licencias y certificados, y por ello son sancionados, pues sus documentos no están actualizados.

Alto a extorsiones en retenes militares. Piden que los filtros federales sean integrados por personal confiable y capacitado que no afecte las labores de los hombres camión.

Placas y actualización de documentos. Exigen identificaciones para vehículos de carga y de turismo, cuyas unidades son de modelo antiguo, pero ya están en el registro.

Modificar el Artículo 133 bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, con el fin de que no sean sancionados por transportar el recurso hídrico.

Freno a la persecución a pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y policías de las entidades, tanto corporaciones estatales como municipales.

ASJ