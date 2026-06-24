AMOTAC Suspende Bloqueos en Carreteras del País para Este 24 de Junio

La organización de transportistas confirmó un encuentro en el Palacio de Cobián con la secretaría encabezada por Rosa Icela Rodríguez, donde se alcanzaron acuerdos

AMOTACLa AMOTAC confirmó el encuentro en el Palacio de Cobián con la secretaría encabezada por Rosa Icela Rodríguez, pero convocó a mantener la protesta a partir de las 8:00 horas. Foto: Facebook | AMOTAC.

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Transportistas y Segob logran acuerdo: no habrá bloqueos el 24 de junio. Conoce las exigencias que se discutieron.

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