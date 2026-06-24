¿Cuánto Durará el Cierre de Carreteras Este 24 de Junio? Estas Son las Demandas de la AMOTAC

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) amaga con paralizar las principales vialidades del país este miércoles 24 de junio con una manifestación masiva en exigencia a nueve demandas que, acusan, no han sido atendidas por el gobierno federal.

La movilización pacífica plantea el bloqueo de avenidas y autopistas de los 32 estados, así como accesos a la Ciudad de México, donde la Selección Nacional se enfrentará a Chequia en su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Además, advirtieron con marchar en dirección al Zócalo.

Los hombres camión anticipan un caos total desde temprano. Se disculparon de antemano por las afectaciones, pero argumentaron la necesidad de visibilizar sus exigencias.

"Lamentamos las molestias y el trafico que se ocasione en las carreteras del país, pues la FALTA DE RESULTADOS nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención", indicó la AMOTAC en un comunicado este martes 23 de junio.

"Necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro Sector, se les olvida que el Transporte en todas sus modalidades es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país y TODOS necesitamos luchar 'Por Un Transporte Digno y Justo'", añadió la alianza.

La protesta está programada a partir de las 7:00 horas. Sin embargo, su duración no está clara. La AMOTAC dejó ver que su manifestación podría prolongarse o retirarse si es que las autoridades establecen una mesa para negociaciones.

"De no encontrar una solución que realmente pueda resolver nuestras necesidades por parte de las Autoridades involucradas, iniciaremos una movilización en marcha lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México con nuestras unidades", indicaron.

¿Qué exige la AMOTAC?

Seguridad en carreteras. Los transportistas acusaron que viven "la peor etapa de violencia y delincuencia" en vialidades nacionales, sin garantías de vigilancia y operativos funcionales de la Guardia Nacional.

Respeto de tarifas oficiales. Señalan que hay "cobros excesivos" de grúas federales, estatales y municipales.

Retiro de pagos de permisos a nivel municipal. Manifiestan que les exigen una cuota para acceder a ciudades, donde abastecen mercancías y productos de la canasta básica.

Tarifas oficiales y obligatorias. Advierten que sin esta medida, el Transportista del SPF jamás podrá renovar sus unidades.

Acelerar trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Acusan atraso en renovación de placas, licencias y certificados, y por ello son sancionados, pues sus documentos no están actualizados.

Alto a extorsiones en retenes militares. Piden que los filtros federales sean integrados por personal confiable y capacitado que no afecte las labores de los hombres camión.

Placas y actualización de documentos. Exigen identificaciones para vehículos de carga y de turismo, cuyas unidades son de modelo antiguo, pero ya están en el registro.

Modificar el Artículo 133 bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, con el fin de que no sean sancionados por transportar el recurso hídrico.

Freno a la persecución a pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y policías de las entidades, tanto corporaciones estatales como municipales.

Al momento, el gobierno federal no se ha posicionado al respecto de esta manifestación anunciada. Organizaciones como la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y la Alianza Mexicana de Transportistas AMTAC (AMTAC) dijeron que no se sumarán.

Más temprano, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad trabaja para conformar una especie de C5 a nivel nacional, con la finalidad de atender la seguridad en carreteras.

ASJ