¿Cuánto Durará el Cierre de Carreteras Este 24 de Junio? Estas Son las Demandas de la AMOTAC

Los hombres camión anticipan un caos total desde temprano y se disculparon de antemano por las afectaciones, pero argumentaron la necesidad de visibilizar sus exigencias

CarreterasOrganizaciones como la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y la Alianza Mexicana de Transportistas AMTAC (AMTAC) dijeron que no se sumarán. Foto: Facebook | AMOTAC.

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Caos vial el 24 de junio: AMOTAC paraliza carreteras en México. Exigen seguridad y tarifas justas. ¿Cuánto durará el cierre? Descubre más sobre sus demandas.

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