Líder de la AMOTAC Llama a Protestar Este Miércoles Hasta Recibir Mensaje de Harfuch

Rafael Ortiz Pacheco, líder de AMOTAC, pidió a transportistas que se manifiesten este 24 de junio sin bloquear vías y dijo que levantarán paro nacional hasta recibir un mensaje de Omar García Harfuch

AMOTACEn su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad trabaja para conformar una especie de C5 a nivel nacional, con la finalidad de atender la seguridad en carreteras. Foto: AMOTAC.

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Protesta de AMOTAC este 24 de junio: Rafael Ortiz pide manifestarse sin bloquear. Esperan mensaje de Omar García Harfuch. ¿Qué impacto tendrá esta movilización en el país?

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