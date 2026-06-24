Líder de la AMOTAC Llama a Protestar Este Miércoles Hasta Recibir Mensaje de Harfuch

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), llamó a los integrantes de su gremio a manifestarse este miércoles 24 de junio en todo el país, pero sin bloquear vialidades, luego de sostener una reunión en la Secretaría de Gobernación, pues dijo que esperan una minuta y un mensaje del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En un video, el líder de los hombres camión pidió que los inconformes se concentren a partir de las 8:00 horas, debido a que su paro nacional sigue en pie. No obstante, dijo que cancelarán las movilizaciones cuando reciban una respuesta formal de las autoridades federales.

"Se hablan muchas cosas, pero lo cierto es que el paro camionero lo seguimos trabajando como se planeó. Mañana, a las 8 de la mañana, quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones, sus inconformidades en todo el país", convocó.

"Se nos prometió una minuta que no nos entregaron y se comprometió a estar, Omar García Harfuch, mañana a las 8 de la mañana, para mandarles un mensaje a todos ustedes", explicó la noche de este martes, luego del encuentro en el Palacio de Cobián en la Ciudad de México.

Ortiz Pacheco dijo que suspenderán sus protestas hasta que tengan el documento con los acuerdos establecidos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se dirija a los transportistas.

"Hasta que no reciban esos mensajes, esa minuta y un mensaje del servidor levantaremos o cancelaremos el paro, pero por lo pronto, todo sigue adelante con lo planeado", añadió.

La AMOTAC convocó este martes al bloqueo de vialidades en las 32 entidades y amagó con una marcha al Zócalo, así como la obstrucción de accesos a la CDMX. La delegación de Jalisco reportó que saldrán a marchar hasta 250 mil agremiados en todo el país justo el mismo día en que México disputará ante Chequia el tercer partido de la fase de grupos del Mundial.

Más temprano, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad trabaja para conformar una especie de C5 a nivel nacional, con la finalidad de atender la seguridad en carreteras.

¿Qué exige la AMOTAC?

Seguridad en carreteras. Los transportistas acusaron que viven "la peor etapa de violencia y delincuencia" en vialidades nacionales, sin garantías de vigilancia y operativos funcionales de la Guardia Nacional.

Respeto de tarifas oficiales. Señalan que hay "cobros excesivos" de grúas federales, estatales y municipales.

Retiro de pagos de permisos a nivel municipal. Manifiestan que les exigen una cuota para acceder a ciudades, donde abastecen mercancías y productos de la canasta básica.

Tarifas oficiales y obligatorias. Advierten que sin esta medida, el Transportista del SPF jamás podrá renovar sus unidades.

Acelerar trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Acusan atraso en renovación de placas, licencias y certificados, y por ello son sancionados, pues sus documentos no están actualizados.

Alto a extorsiones en retenes militares. Piden que los filtros federales sean integrados por personal confiable y capacitado que no afecte las labores de los hombres camión.

Placas y actualización de documentos. Exigen identificaciones para vehículos de carga y de turismo, cuyas unidades son de modelo antiguo, pero ya están en el registro.

Modificar el Artículo 133 bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, con el fin de que no sean sancionados por transportar el recurso hídrico.

Freno a la persecución a pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y policías de las entidades, tanto corporaciones estatales como municipales.

ASJ