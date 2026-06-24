Encuentran a Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia dentro de Vivienda en Pesquería

Un hombre fue localizado sin vida y con signos de violencia al interior de un domicilio ubicado en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 15:00 horas de este martes 23 de junio, en una vivienda marcada con el número 202 de la calle Sierra Nevada, hasta donde acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Javier, de 50 años de edad.

De acuerdo con una fuente de seguridad, vecinos del sector observaron desde temprana hora que el portón y la puerta principal de la vivienda permanecían abiertos, situación que les pareció inusual.

Horas más tarde decidieron acercarse al inmueble para verificar que todo estuviera en orden y, a la distancia, alcanzaron a observar el cuerpo de un hombre recargado sobre una cama.

Víctima se encontraba con camisa en cabeza

Al percatarse de que la víctima se encontraba atada de manos y pies, además de tener una camisa cubriéndole la cabeza, los vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia.

Policías municipales acordonaron la zona, mientras agentes ministeriales y peritos realizaron las primeras investigaciones dentro de la propiedad.

Durante la inspección, las autoridades encontraron cajones abiertos y objetos removidos en una de las habitaciones, además de una puerta con la cerradura forzada en el patio del domicilio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también revisan cámaras de videovigilancia de viviendas cercanas con el objetivo de obtener imágenes que contribuyan al esclarecimiento del homicidio y permitan ubicar a los presuntos responsables.