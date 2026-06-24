Encuentran a Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia dentro de Vivienda en Pesquería

Un hombre de 50 años fue encontrado sin vida, atado de manos y pies y con evidentes huellas de violencia, al interior de una vivienda.

Policia de PesqueriaFoto: N+

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Pesquería en alerta: Javier, de 50 años, fue hallado muerto y con huellas de violencia en su casa. Vecinos dieron aviso al ver la puerta abierta.

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