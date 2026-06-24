¿SEP Confirma Cese de Actividades a Nivel Nacional? Este Día se Suspenden Clases en Junio 2026

La SEP ha confirmado la próxima fecha de cese de actividades escolares a nivel nacional. Te contamos para quiénes aplica el puente de junio 2026.

Cese Actividades Escolres Nivel NacionalFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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