¿SEP Confirma Cese de Actividades a Nivel Nacional? Este Día se Suspenden Clases en Junio 2026

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, pero, a diferencia de otros años, este es especial debido a las actividades del Mundial 2026. Y es que desde antes de que empezara la competición se previeron algunos cambios en el calendario escolar, aunados a los ajustes por el clima, lo que ahora ha llevado a parte de la comunidad escolar a preguntarse: ¿la SEP confirma cese de actividades a nivel nacional? Conoce qué día se suspenden clases en junio 2026 y para quiénes aplica.

Pero antes, te recordamos que se ha confirmado la suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México, como parte del partido en el que la Selección Mexicana se enfrente a Chequia. Este mismo evento también ha otorgado un día de home office para muchos de los trabajadores en el país.

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¿SEP confirma cese de actividades escolares a nivel nacional?

A través de su calendario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que habrá un cese de actividades el próximo 26 de junio 2026, antes de que termine de manera definitiva el ciclo escolar, el próximo 15 de julio.

No obstante, algunos estados concluyen antes el año lectivo y dos de estas entidades que comienzan vacaciones de manera anticipada lo hacen esta semana:

Colima: Estudiantes de educación básica terminan clases el jueves 25 de junio 2026.

Yucatán: Alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones el viernes 26 de junio 2026.

¿Para quiénes aplica la suspensión de clases en junio 2026?

El cese de actividades para este 26 de junio 2026 se debe a la última junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) regular, por lo que serán los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) los que disfruten del puente de tres días de descanso.

Por su parte, los docentes y elementos administrativos tendrán que acudir a actividades laborales.

Finalmente, al no tratarse de un día festivo, para el resto de trabajadores, no aplica como día festivo. El siguiente día feriado oficial del año será hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, cuando se celebre el Día de la Independencia.