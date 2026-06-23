¿Hay Home Office Mañana 24 de Junio 2026? Quiénes Sí y No Tienen Trabajo en Casa, Según el DOF

Con motivo de la realización del partido México vs Chequia en territorio nacional, se ha publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece la aplicación del trabajo en casa para este miércoles 24 de junio de 2026. ¿Hay home office mañana? ¿Para quién sí aplica? En N+ te explicamos.

Las selecciones mexicana y checa se medirán en el legendario campo del Estadio Ciudad de México, mientras que algunas medidas se tomarán a la par del desarrollo del juego, además del trabajo en línea, como es la ley seca.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Selección de Chequia Llega a CDMX para Partido contra México en el Mundial 2026

¿Dónde aplica el home office mañana 24 de junio 2026?

Este miércoles 24 de junio 2026, el trabajo en home office aplica solo en CDMX, de acuerdo con la publicación en el DOF.

No obstante, no en todos los sectores se aplicará de manera obligatoria el teletrabajo, pues el gobierno ha hecho un llamado a las oficinas públicas a priorizarlo, pero ha quedado bajo el propio análisis de los privados su aplicación.

Es decir, dependerá del tipo de labores o naturaleza del servicio que realice cada sector o área para que se decida si habrá home office.

"El 24 de junio de 2026 las actividades de toda la jornada laboral se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio", señala el decreto de DOF.

Lo que es un hecho es que, a diferencia de la jornada de actividades anterior del Tri, en esta ocasión se ha llamado a que sea home office todo el turno laboral.

¿Quiénes no tienen home office mañana 24 de junio 2026?