¿Hay Home Office Mañana 24 de Junio 2026? Quiénes Sí y No Tienen Trabajo en Casa, Según el DOF
El decreto publicado en el DOF confirma home office para algunos trabajadores este miércoles 24 de junio 2026. Conoce quiénes sí tienen trabajo en casa por el partido México vs Chequia.
El DOF ha confirmado home office para algunos trabajadores este 24 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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PorRedacción N+
Con motivo de la realización del partido México vs Chequia en territorio nacional, se ha publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece la aplicación del trabajo en casa para este miércoles 24 de junio de 2026. ¿Hay home office mañana? ¿Para quién sí aplica? En N+ te explicamos.
¿Dónde aplica el home office mañana 24 de junio 2026?
Este miércoles 24 de junio 2026, el trabajo en home office aplica solo en CDMX, de acuerdo con la publicación en el DOF.
No obstante, no en todos los sectores se aplicará de manera obligatoria el teletrabajo, pues el gobierno ha hecho un llamado a las oficinas públicas a priorizarlo, pero ha quedado bajo el propio análisis de los privados su aplicación.
Es decir, dependerá del tipo de labores o naturaleza del servicio que realice cada sector o área para que se decida si habrá home office.
"El 24 de junio de 2026 las actividades de toda la jornada laboral se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio", señala el decreto de DOF.
Lo que es un hecho es que, a diferencia de la jornada de actividades anterior del Tri, en esta ocasión se ha llamado a que sea home office todo el turno laboral.
¿Quiénes no tienen home office mañana 24 de junio 2026?
Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.
Las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.
Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.
Las demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.