¿Hay Home Office Mañana 24 de Junio 2026? Quiénes Sí y No Tienen Trabajo en Casa, Según el DOF

El decreto publicado en el DOF confirma home office para algunos trabajadores este miércoles 24 de junio 2026. Conoce quiénes sí tienen trabajo en casa por el partido México vs Chequia.

DOF confirman Home Office hoy 24 de junio 2026 por partido México vs ChequiaEl DOF ha confirmado home office para algunos trabajadores este 24 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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