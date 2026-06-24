Bloqueos 24 de Junio 2026: ¿La ANTAC se Sumará a Megabloqueo Mañana? Esta es su Postura

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) marcó distancia del paro que convocó AMOTAC para este miércoles 24 de junio y, más que eso, cuestionó abiertamente sus motivos.

A horas de que la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas active bloqueos en el Valle de México —desde las 8:00 horas en autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla, el mismo día que el Estadio Ciudad de México recibe a las 19:00 el partido México vs Chequia del Mundial 2026— ANTAC publicó dos comunicados en los que presenta sus propias gestiones con el gobierno federal como el camino legítimo para resolver los problemas del sector.

Lo que ANTAC le reprocha a los convocantes del paro

La organización recuerda que AMOTAC, en su momento, señaló públicamente que no se movilizaría, argumentando que mantenía una relación cordial con las autoridades. ANTAC dice no saber qué cambió desde entonces. "Hoy desconocemos cuáles son los motivos que han llevado a modificar su postura", señala su comunicado.

La crítica no se limita al momento elegido para la movilización. ANTAC sostiene que desde noviembre de 2025 trabajó en mesas con organizaciones campesinas para impulsar modificaciones a la legislación de aguas —una de las demandas que ahora incluye AMOTAC en su pliego— y que en ese proceso no hubo acompañamiento ni participación de ningún otro grupo del sector transporte.

Lo que la asociación atribuye a sus gestiones

ANTAC también aprovechó los comunicados para adjudicarse un logro: asegura que la creación de un C5 especializado en vigilancia y atención de delitos en carretera, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es resultado directo de los acuerdos que firmó con el gobierno federal en noviembre de 2025.

La organización advierte que el anuncio no le basta si no va acompañado de patrullaje permanente, atención inmediata a emergencias y mecanismos de evaluación. "La seguridad en las carreteras es un derecho, no una concesión, y seguiremos luchando hasta que existan condiciones reales de protección para el sector transportista", señala su comunicado.