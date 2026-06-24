Bloqueos 24 de Junio 2026: ¿La ANTAC se Sumará a Megabloqueo Mañana? Esta es su Postura

Mañana habrá bloqueos en autopistas de la CDMX. Pero no todas las organizaciones transportistas van en el mismo barco

Bloqueos 24 de Junio 2026: ¿La ANTAC se Sumará a Megabloqueo Mañana? Esta es su PosturaFoto: Cuartoscuro / Archivo

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