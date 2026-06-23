Familia Sufre Violento Asalto en la Autopista Arco Norte: Los Golpearon y Abandonaron

Las víctimas suplicaron a los delincuentes por una llamada para pedir una ambulancia, pero no se las concedieron.

La mujer cuenta la historia de terror que vivió con su familia.Foto: Instagram dradenisselabastida

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Denisse Labastida narra el violento asalto que sufrió su familia en la autopista Arco Norte. Golpeados y sin ayuda, exponen la vulnerabilidad ante la delincuencia. Descubre cómo sobrevivieron a este aterrador evento.

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