Familia Sufre Violento Asalto en la Autopista Arco Norte: Los Golpearon y Abandonaron

Durante el fin de semama una familia fue víctima de un violento asalto sobre la autopista Arco Norte; así lo reveló una de las víctimas, la doctora Denisse Labastida quien publicó su testimonio de los hechos en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la mujer quien resultó lesionada durante los hechos, fueron blanco de la delincuencia en un tramo no especificado de la vialidad. Denisse iba a acompañada de su pareja, su hermana y su madre.

Golpean a integrantes de una familia durante asalto en Autopista Arco Norte

Reveló que ella junto con su hermana y su pareja fueron golpeados, mientras que la madre sufrió crisis nerviosa en el asiento trasero de la unidad en la quie viajaban.

Explica en un video donde aparece con collarín por las lesiones, que suplicaron a los delincuentes poder realizar una llamada para solicitar servicio de paramédicos pero no lo permitieron.

La mujer narró los momentos de desesperación por ver a sus seres queridos amagados con una pistola apuntándoles a la cabeza.

Sobrevive familia a robo con violencia sobre el Arco Norte

Sin revelar qué les robaron, aclaró que lo material no les importa. Hizo el video para exponer la vulnerabilidad y violencia que vivieron en su contra.

Denisse Labastida se dijo agradecida de que sobrevivieron al asalto, después que prácticamente nadie las quiso ayudar. Hizo énfasis en la impotencia que genera este tipo de atracos en una de las vialidades donde los robos son recurrentes.

Con información de N+

JAPR