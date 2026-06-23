¿'Memo' Ochoa Será el Portero Titular de México ante Chequia? Esto Dijo el 'Vasco' Aguirre

El seleccionador de México afirma que en el Tri "no hay exceso de confianza ni soberbia" para el partido ante Chequia en la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026

"Para la Edad que Tiene Está Muy Bien": Javier Aguirre Sobre "Memo" Ochoa antes de ChequiaEl director técnico de México, Javier Aguirre, 23 de junio de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El director técnico de México, Javier Aguirre, habló respecto si hay oportunidad para que Guillermo "Memo" Ochoa ocupe la portería frente a Chequia

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+