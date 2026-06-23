¿Dónde Queda Uzbekistán, País que fue Goleado por Portugal Hoy en Mundial 2026?

Uzbekistán llamó la atención hoy luego de haber caído frente a Portugal con un marcador de 5 goles a 0, 2 de ellos, marcados por Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar goles en 6 Mundiales.

La historia de Uzbekistán es interesante, y no solo porque alberga una de las ciudades más antiguas del mundo, si no porque no habían estado en un Mundial desde que se independizó de la Unión Soviética en 1991.

¿En dónde queda Uzbekistán?

Uzbekistán es un país de Asia Central.

Está ubicado entre China, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y cerca de Afganistán. Tiene una población de alrededor de 37 millones de habitantes.

Su capital es Taskent y su idioma oficial es el uzbeko.

Fue parte de la Unión Soviética hasta 1991.

La Ruta de la Seda

Se le conoce por la histórica Ruta de la Seda, la red comercial más importante del mundo que conectó Asia, Europa y parte de África por más de 1.500 años.

Alberga la ciudad de Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo y también de las más visitadas.

También está Bukhara o Bujará, una de las ciudades más antiguas y famosas de Uzbekistán con más de 2,000 años de historia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993.