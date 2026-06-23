¿Dónde Queda Uzbekistán, País que fue Goleado por Portugal Hoy en Mundial 2026?

Hoy Portugal venció con 5 goles a Uzbekistán, 2 de ellos, marcados por Cristiano Ronaldo. ¿En dónde queda el país que hoy llamó la atención por su derrota ante Portugal?

¿Dónde queda Uzbekistán?Reuters

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Uzbekistán, ubicado en Asia Central, fue parte de la URSS hasta 1991. Hoy, tras perder 5-0 ante Portugal, llama la atención por su historia y cultura milenaria.

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