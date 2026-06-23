Usuarios Reportan Caída Masiva de WhatsApp en México; Esto es lo Que Sabemos

Las fallas comenzaron poco después de las 15:00 horas, alcanzando un pico de más de 300 informes de intermitencias

El logotipo de WhatsApp se muestra en esta ilustración tomada el 22 de agosto de 2022. Foto: ReutersEl logotipo de WhatsApp se muestra en esta ilustración tomada el 22 de agosto de 2022. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+