Usuarios Reportan Caída Masiva de WhatsApp en México; Esto es lo Que Sabemos

Usuarios de WhatsApp reportaron la tarde de este martes 23 de junio de 2026 la caída masiva de la aplicación de mensajería instantánea en México.

De acuerdo con el portal Downdetector, las fallas comenzaron poco después de las 15:00 horas, alcanzando un pico de más de 300 informes de intermitencias cerca de las 15:30 horas.

¿Qué está pasando con WhatsApp hoy?

Con 43% de los reportes, el principal problema reportado por los usuarios era el envío de mensajes de texto a través de la app; seguido por intermitencias con la aplicación móvil, con 38%; y fallas con la versión web de WhatsApp, con 11%.

La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, destacando la Ciudad de México, Toluca, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Mexicali y León.

Se caen otras plataformas de Meta

A la par de WhatsApp, este martes los usuarios reportaron la caída de otras plataformas de redes de Meta Platforms, como Instagram, Messenger y Facebook.

¿Por qué hay fallas en WhatsApp?

Hasta el momento, WhatsApp ni su empresa matriz, Meta Platforms, han emitido alguna postura con respecto a los informes de fallas.

No obstante, basado en casos anteriores, las intermitencias en la app suelen deberse a una caída temporal de los servidores.

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